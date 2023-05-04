Клиенты «Билайна» остались без интернета

04 мая 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Клиенты «Билайна» жалуются на то, что не работает мобильный интернет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Клиенты «Билайна» жалуются на сбой в работе сотового оператора: не работает мобильный интернет. На горячей линии компании проблему подтвердили. По словам обладателей номеров «Билайна», не работает мобильный интернет. Недоступен также wi-fi. «На горячей линии „Билайна“ отвечает робот. Проблему подтверждают. Сказали, что устранение неполадок продлится до двух часов ночи», — сообщил URA.RU читатель, столкнувшийся со сбоем. URA.RU обратилось в техподдержку оператора, однако сообщение не отправилось. В пресс-службу оператора направлен запрос.

Клиенты «Билайна» жалуются на сбой в работе сотового оператора: не работает мобильный интернет. На горячей линии компании проблему подтвердили. По словам обладателей номеров «Билайна», не работает мобильный интернет. Недоступен также wi-fi. «На горячей линии „Билайна“ отвечает робот. Проблему подтверждают. Сказали, что устранение неполадок продлится до двух часов ночи», — сообщил URA.RU читатель, столкнувшийся со сбоем. URA.RU обратилось в техподдержку оператора, однако сообщение не отправилось. В пресс-службу оператора направлен запрос.