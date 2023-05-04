Клиенты «Билайна» остались без интернета

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Клипарт. Пермь, сотовая связь, билайн
Клиенты «Билайна» жалуются на то, что не работает мобильный интернет Фото:

Клиенты «Билайна» жалуются на сбой в работе сотового оператора: не работает мобильный интернет. На горячей линии компании проблему подтвердили.

По словам обладателей номеров «Билайна», не работает мобильный интернет. Недоступен также wi-fi. «На горячей линии „Билайна“ отвечает робот. Проблему подтверждают. Сказали, что устранение неполадок продлится до двух часов ночи», — сообщил URA.RU читатель, столкнувшийся со сбоем. URA.RU обратилось в техподдержку оператора, однако сообщение не отправилось. В пресс-службу оператора направлен запрос.

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Клиенты «Билайна» жалуются на сбой в работе сотового оператора: не работает мобильный интернет. На горячей линии компании проблему подтвердили. По словам обладателей номеров «Билайна», не работает мобильный интернет. Недоступен также wi-fi. «На горячей линии „Билайна“ отвечает робот. Проблему подтверждают. Сказали, что устранение неполадок продлится до двух часов ночи», — сообщил URA.RU читатель, столкнувшийся со сбоем. URA.RU обратилось в техподдержку оператора, однако сообщение не отправилось. В пресс-службу оператора направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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