Клиенты «Билайна» остались без интернета

Клиенты «Билайна» жалуются на то, что не работает мобильный интернет
Клиенты «Билайна» жалуются на сбой в работе сотового оператора: не работает мобильный интернет. На горячей линии компании проблему подтвердили.
По словам обладателей номеров «Билайна», не работает мобильный интернет. Недоступен также wi-fi. «На горячей линии „Билайна“ отвечает робот. Проблему подтверждают. Сказали, что устранение неполадок продлится до двух часов ночи», — сообщил URA.RU читатель, столкнувшийся со сбоем. URA.RU обратилось в техподдержку оператора, однако сообщение не отправилось. В пресс-службу оператора направлен запрос.
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