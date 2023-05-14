В Таиланде нашли тело российского туриста

Россиянин отдыхал на острове Пхукет
Тело россиянина Юрия Смояна было найдено у побережья Патонга, на крупнейшем острове Таиланда Пхукет. Об этом сообщает «Новости Пухета».
«Россиянина смыло в море волной с прибрежных скал на мысе Промтхеп утром 12 мая. Утонувшего мужчину обнаружили в воде у побережья Патонга после полудня 14 числа», — говорится в
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