В Таиланде нашли тело российского туриста

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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Россиянин отдыхал на острове Пхукет Фото:

Тело россиянина Юрия Смояна было найдено у побережья Патонга, на крупнейшем острове Таиланда Пхукет. Об этом сообщает «Новости Пухета».

«Россиянина смыло в море волной с прибрежных скал на мысе Промтхеп утром 12 мая. Утонувшего мужчину обнаружили в воде у побережья Патонга после полудня 14 числа», — говорится в материале. Отмечается, что друзья Смояна подтвердили его личность.

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Тело россиянина Юрия Смояна было найдено у побережья Патонга, на крупнейшем острове Таиланда Пхукет. Об этом сообщает «Новости Пухета». «Россиянина смыло в море волной с прибрежных скал на мысе Промтхеп утром 12 мая. Утонувшего мужчину обнаружили в воде у побережья Патонга после полудня 14 числа», — говорится в материале. Отмечается, что друзья Смояна подтвердили его личность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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