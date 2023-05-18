Клава Кока и DJ Smash разозлили слушателей своим новым треком

19 мая 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Релиз трека Клавы Коки и DJ Smash вышел в ночь с 18 на 19 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое прочтение хита «Песенка» группы «Руки Вверх» от DJ Smash (Андрей Ширман) и Клавы Коки (Клавдия Высокова) разозлило слушателей. Релиз композиции под названием «Пятница» состоялся в ночь на 19 мая. Фанатам не понравилось, что в треке используется тот самый семпл из легендарной песни 90-х. На площадках, где размещен релиз, негативные комментарии превысили положительные отзывы. «Разочаровали. Сколько можно использовать „Песенку“? Сочиняйте свое!», — заявил один из подписчиков «Русской музыки» в соцсети «ВКонтакте». «Элджей уже использовал этот семпл. Нехорошо, Клава, повторяешься», — поделился мнением другой. «Это которая песня у Коки с „Ла-ла-ла“? Примитивная до невозможности, а я думала со Смешэм что-то необычное сделает», — написал третий. «Зачем Жуков продал такую классную мелодию? Теперь всякую ерунду поют под нее», — поделился своей досадой еще один слушатель. Подборку комментариев опубликовало издание «Комсомольская правда». Ранее московский суд признал песню певицы Елизаветы «Монеточки» Гырдымовой (признана иноагентом в РФ по решению Минюста) «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом корреспондент URA.RU узнал из материалов дела, размещенных на сайте суда. Теперь артистке нельзя исполнять эту композицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новое прочтение хита «Песенка» группы «Руки Вверх» от DJ Smash (Андрей Ширман) и Клавы Коки (Клавдия Высокова) разозлило слушателей. Релиз композиции под названием «Пятница» состоялся в ночь на 19 мая. Фанатам не понравилось, что в треке используется тот самый семпл из легендарной песни 90-х. На площадках, где размещен релиз, негативные комментарии превысили положительные отзывы. «Разочаровали. Сколько можно использовать „Песенку“? Сочиняйте свое!», — заявил один из подписчиков «Русской музыки» в соцсети «ВКонтакте». «Элджей уже использовал этот семпл. Нехорошо, Клава, повторяешься», — поделился мнением другой. «Это которая песня у Коки с „Ла-ла-ла“? Примитивная до невозможности, а я думала со Смешэм что-то необычное сделает», — написал третий. «Зачем Жуков продал такую классную мелодию? Теперь всякую ерунду поют под нее», — поделился своей досадой еще один слушатель. Подборку комментариев опубликовало издание «Комсомольская правда». Ранее московский суд признал песню певицы Елизаветы «Монеточки» Гырдымовой (признана иноагентом в РФ по решению Минюста) «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом корреспондент URA.RU узнал из материалов дела, размещенных на сайте суда. Теперь артистке нельзя исполнять эту композицию.