Клава Кока и DJ Smash разозлили слушателей своим новым треком

Новое прочтение хита «Песенка» группы «Руки Вверх» от DJ Smash (Андрей Ширман) и Клавы Коки (Клавдия Высокова) разозлило слушателей. Релиз композиции под названием «Пятница» состоялся в ночь на 19 мая. Фанатам не понравилось, что в треке используется тот самый семпл из легендарной песни 90-х. На площадках, где размещен релиз, негативные комментарии превысили положительные отзывы.
«Разочаровали. Сколько можно использовать „Песенку“? Сочиняйте свое!», — заявил один из подписчиков «Русской музыки» в соцсети «ВКонтакте». «Элджей уже использовал этот семпл. Нехорошо, Клава, повторяешься», — поделился мнением другой. «Это которая песня у Коки с „Ла-ла-ла“? Примитивная до невозможности, а я думала со Смешэм что-то необычное сделает», — написал третий. «Зачем Жуков продал такую классную мелодию? Теперь всякую ерунду поют под нее», — поделился своей досадой еще один слушатель. Подборку комментариев опубликовало издание «Комсомольская правда».
Ранее московский суд признал песню певицы Елизаветы «Монеточки» Гырдымовой (признана иноагентом в РФ по решению Минюста) «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом корреспондент URA.RU узнал из материалов дела, размещенных на сайте суда. Теперь артистке нельзя исполнять эту композицию.
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