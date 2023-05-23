Лукашенко раскрыл правду о своей болезни

Лукашенко заявил, что умирать не собирается

23 мая 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что у него аденовирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него аденовирус. По словам президента, умирать он не собирается. «Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — передает слова Лукашенко « Белта ». Лукашенко отметил, что у него плотный график, поэтому некогда было лечиться. «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — отметил белорусский президент. Ранее Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начали распространяться слухи о тяжелой болезни белорусского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, поэтому не стоит верить неофициальным источникам.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него аденовирус. По словам президента, умирать он не собирается. «Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — передает слова Лукашенко «Белта». Лукашенко отметил, что у него плотный график, поэтому некогда было лечиться. «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — отметил белорусский президент. Ранее Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начали распространяться слухи о тяжелой болезни белорусского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, поэтому не стоит верить неофициальным источникам.