23 мая 2023

Лукашенко раскрыл правду о своей болезни

Лукашенко заявил, что умирать не собирается
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Лукашенко заявил, что у него аденовирус Фото:

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него аденовирус. По словам президента, умирать он не собирается.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — передает слова Лукашенко «Белта».

Лукашенко отметил, что у него плотный график, поэтому некогда было лечиться. «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — отметил белорусский президент.

Ранее Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начали распространяться слухи о тяжелой болезни белорусского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, поэтому не стоит верить неофициальным источникам.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него аденовирус. По словам президента, умирать он не собирается. «Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — передает слова Лукашенко «Белта». Лукашенко отметил, что у него плотный график, поэтому некогда было лечиться. «Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — отметил белорусский президент. Ранее Лукашенко отказался посещать совместный завтрак глав стран СНГ в рамках празднования 9 мая. Из-за этого в интернете начали распространяться слухи о тяжелой болезни белорусского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что со стороны Минска сообщений о самочувствии Лукашенко не было, поэтому не стоит верить неофициальным источникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...