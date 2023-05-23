«РВ» узнала о ликвидации служившего в «Азове»* украинского писателя Мисяка 24 мая 2023 в 00:15 Размер текста - 17 + На фронте СВО погиб боец «Азова»* Мисяк Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фронте спецоперации погиб украинский писатель Игорь Мисяк, который служил в Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Информация об этом появилась в соцсети. «Уничтожен поэт и прозаик, ставший неонацистом. Игорь Мисяк со Львовщины был участником Майдана. С осени 2014 воевал в нацистском полку „Азов“», — сообщили в telegram-канале « Операция Z: Военкоры Русской Весны ». Мисяк был лауреатом конкурса «Хортицы колокола 2018» и фестиваля «Ирпенский Парнас 2018». По данным в соцсети, писатель вступил в ряды Вооруженных сил Украины в марте 2022 года и был участником боев в Херсонской области. Специальная военная операция началась в феврале 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России. На фронте спецоперации погиб украинский писатель Игорь Мисяк, который служил в Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Информация об этом появилась в соцсети. «Уничтожен поэт и прозаик, ставший неонацистом. Игорь Мисяк со Львовщины был участником Майдана. С осени 2014 воевал в нацистском полку „Азов“», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Мисяк был лауреатом конкурса «Хортицы колокола 2018» и фестиваля «Ирпенский Парнас 2018». По данным в соцсети, писатель вступил в ряды Вооруженных сил Украины в марте 2022 года и был участником боев в Херсонской области. Специальная военная операция началась в феврале 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям