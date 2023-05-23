23 мая 2023

«РВ» узнала о ликвидации служившего в «Азове»* украинского писателя Мисяка

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
На фронте СВО погиб боец «Азова»* Мисяк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фронте спецоперации погиб украинский писатель Игорь Мисяк, который служил в Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Информация об этом появилась в соцсети.

«Уничтожен поэт и прозаик, ставший неонацистом. Игорь Мисяк со Львовщины был участником Майдана. С осени 2014 воевал в нацистском полку „Азов“», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мисяк был лауреатом конкурса «Хортицы колокола 2018» и фестиваля «Ирпенский Парнас 2018». По данным в соцсети, писатель вступил в ряды Вооруженных сил Украины в марте 2022 года и был участником боев в Херсонской области.

Специальная военная операция началась в феврале 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

*Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

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На фронте спецоперации погиб украинский писатель Игорь Мисяк, который служил в Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Информация об этом появилась в соцсети. «Уничтожен поэт и прозаик, ставший неонацистом. Игорь Мисяк со Львовщины был участником Майдана. С осени 2014 воевал в нацистском полку „Азов“», — сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Мисяк был лауреатом конкурса «Хортицы колокола 2018» и фестиваля «Ирпенский Парнас 2018». По данным в соцсети, писатель вступил в ряды Вооруженных сил Украины в марте 2022 года и был участником боев в Херсонской области. Специальная военная операция началась в феврале 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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