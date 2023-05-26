Московский суд вынес приговор по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Актрисе Наталье Дрожжиной назначили четыре года условного срока.
«Актрису Наталию Дрожжину приговорили к четырем годам условно, с испытательным сроком на четыре года», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что мужу актрисы Михаилу Цивину грозит пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
По информации канала, суд взыскал с фигурантов дела 600 тысяч рублей за моральный вред. А также 350 тысяч рублей за процессуальные издержки.
Уголовное дело против супругов было возбуждено около трех лет назад. Они могли втереться в доверие к семье Баталова, а затем получить его наследство. Мошенникам удалось завладеть квартирами на сумму около 16 миллионов рублей.
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