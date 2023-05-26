Мошенникам, обокравшим вдову Алексея Баталова, вынесли приговор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Суд приговорил Наталию Дрожжину к четырем годам условного срока Фото:

Московский суд вынес приговор по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Актрисе Наталье Дрожжиной назначили четыре года условного срока.

«Актрису Наталию Дрожжину приговорили к четырем годам условно, с испытательным сроком на четыре года», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что мужу актрисы Михаилу Цивину грозит пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По информации канала, суд взыскал с фигурантов дела 600 тысяч рублей за моральный вред. А также 350 тысяч рублей за процессуальные издержки.

Уголовное дело против супругов было возбуждено около трех лет назад. Они могли втереться в доверие к семье Баталова, а затем получить его наследство. Мошенникам удалось завладеть квартирами на сумму около 16 миллионов рублей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд вынес приговор по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Актрисе Наталье Дрожжиной назначили четыре года условного срока. «Актрису Наталию Дрожжину приговорили к четырем годам условно, с испытательным сроком на четыре года», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что мужу актрисы Михаилу Цивину грозит пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. По информации канала, суд взыскал с фигурантов дела 600 тысяч рублей за моральный вред. А также 350 тысяч рублей за процессуальные издержки. Уголовное дело против супругов было возбуждено около трех лет назад. Они могли втереться в доверие к семье Баталова, а затем получить его наследство. Мошенникам удалось завладеть квартирами на сумму около 16 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...