Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга

02 июня 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Потолок госдолга будет увеличиваться до января 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США одобрили законопроект об увеличении потолка госдолга. Об этом стало известно из онлайн-трансляции голосования. «За законопроект отдали свои голоса 63 сенатора, еще 36 выступили против принятия», — передает argumenti.ru. Большинство голосов собрали в палате представителей, после чего законопроект отправили на рассмотрение в сенат. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену после согласия двух палат. Он включает в себя увеличение потолка госдолга до января 2025 года вместо проведения реформ, которые предлагала Республиканская партия. Также предусмотрено перераспределение средств, которые были выделены на срочную помощь при пандемии COVID-19 и перераспределение части средств Службы внутренних доходов США. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден смог решить вопрос госдолга страны до конца своего президентского срока. Он договорился со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, об этом стало известно из текста внесенного на рассмотрение законопроекта. Аналитик Павел Самиев считает, что США должны уменьшить дефицит бюджета, который финансируется за счет госдолга. Это станет единственным способом для Байдена избежать дефолта, передает агентство Nation News.

В США одобрили законопроект об увеличении потолка госдолга. Об этом стало известно из онлайн-трансляции голосования. «За законопроект отдали свои голоса 63 сенатора, еще 36 выступили против принятия», — передает argumenti.ru. Большинство голосов собрали в палате представителей, после чего законопроект отправили на рассмотрение в сенат. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену после согласия двух палат. Он включает в себя увеличение потолка госдолга до января 2025 года вместо проведения реформ, которые предлагала Республиканская партия. Также предусмотрено перераспределение средств, которые были выделены на срочную помощь при пандемии COVID-19 и перераспределение части средств Службы внутренних доходов США. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден смог решить вопрос госдолга страны до конца своего президентского срока. Он договорился со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, об этом стало известно из текста внесенного на рассмотрение законопроекта. Аналитик Павел Самиев считает, что США должны уменьшить дефицит бюджета, который финансируется за счет госдолга. Это станет единственным способом для Байдена избежать дефолта, передает агентство Nation News.