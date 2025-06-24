Не сильно дорогой: стала известна цена гроба Валентины Талызиной

В Москве простились с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Для актрисы выбрали недорогой гроб, сообщила в беседе с URA.RU основатель похоронного бюро «Благо» из Самары Екатерина Костылева.
«Это обычный полированный гроб из серии "Италия" российского производства. На кадрах непонятен материал. Если это массив сосны, его стоимость 35 тысяч рублей. Если дуб, цена 65-80 тысяч рублей», — пояснила эксперт.
Проводить Валентину Талызину в последний путь в Театр Моссовета пришли сотни людей, среди которых были и звездные коллеги актрисы. Звезда советского кинематографа ушла из жизни 21 июня. Причиной смерти Талызиной стала онкология.
В марте этого года врачи диагностировали у артистки рак поджелудочной железы. В больницу женщина попала уже в тяжелом состоянии: у нее были сильные боли в животе, а также Валентина жаловалась на сильную тошноту и озноб. Когда узнала свой диагноз, отказалась от госпитализации. Последние дни жизни актриса провела с сиделкой в своей квартире. Сегодня артистку похоронят на Ваганьковском кладбище.
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