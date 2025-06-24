Более 30 украинских дронов сбили за утро над Россией

В утренние часы дежурные подразделения противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили 34 беспилотника, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написало ведомство в своем telegtam-канале. Там уточнили, что над территорией Воронежской области были уничтожены 22 дрона, над Белгородской — семь, над Саратовской — три, над Пензенской — два.
Ночь ВСУ атаковали беспилотниками Красногорск в Московской области. На место падения одного из дронов выехали экстренные службы. В результате атаки произошел пожар в жилой квартире, передает «360.ru».
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