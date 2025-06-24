Более 30 украинских дронов сбили за утро над Россией

Минобороны РФ: системы ПВО сбили 34 украинских дрона
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Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью
Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В утренние часы дежурные подразделения противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили 34 беспилотника, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написало ведомство в своем telegtam-канале. Там уточнили, что над территорией Воронежской области были уничтожены 22 дрона, над Белгородской — семь, над Саратовской — три, над Пензенской — два.

Ночь ВСУ атаковали беспилотниками Красногорск в Московской области. На место падения одного из дронов выехали экстренные службы. В результате атаки произошел пожар в жилой квартире, передает «360.ru».

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В утренние часы дежурные подразделения противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили 34 беспилотника, запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написало ведомство в своем telegtam-канале. Там уточнили, что над территорией Воронежской области были уничтожены 22 дрона, над Белгородской — семь, над Саратовской — три, над Пензенской — два. Ночь ВСУ атаковали беспилотниками Красногорск в Московской области. На место падения одного из дронов выехали экстренные службы. В результате атаки произошел пожар в жилой квартире, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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