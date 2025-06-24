Песков оценил качество поддержки Ирана со стороны России

Россия четко обозначила свою позицию по ряду ключевых вопросов, касающихся Ирана, и эта позиция была высоко оценена иранской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией. Эта позиция получила высокую оценку при беседе представителем МИД Ирана Аббасом Аракчи», — прокомментировал Песков обсуждения о якобы недостаточной поддержке Ирана со стороны Москвы. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В период сирийского конфликта Россия оказывала масштабную военную и политическую поддержку Дамаску, что стало ключевым фактором в стабилизации ситуации для президента Асада. В случае с Ираном, по мнению некоторых экспертов, Москва якобы не проявила такой же степени вовлеченности, ограничиваясь дипломатическими заявлениями и политической поддержкой. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные рассуждения часто используются для того, чтобы внести разногласия в партнерские отношения между Москвой и Тегераном. Песков отметил, что Россия намерена и дальше развивать отношения с Ираном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.