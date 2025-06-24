Песков оценил качество поддержки Ирана со стороны России

Песков: Россия четко обозначила свою позицию по Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия намерена и дальше развивать отношения с Ираном
Россия намерена и дальше развивать отношения с Ираном Фото:

Россия четко обозначила свою позицию по ряду ключевых вопросов, касающихся Ирана, и эта позиция была высоко оценена иранской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией. Эта позиция получила высокую оценку при беседе представителем МИД Ирана Аббасом Аракчи», — прокомментировал Песков обсуждения о якобы недостаточной поддержке Ирана со стороны Москвы. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В период сирийского конфликта Россия оказывала масштабную военную и политическую поддержку Дамаску, что стало ключевым фактором в стабилизации ситуации для президента Асада. В случае с Ираном, по мнению некоторых экспертов, Москва якобы не проявила такой же степени вовлеченности, ограничиваясь дипломатическими заявлениями и политической поддержкой. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные рассуждения часто используются для того, чтобы внести разногласия в партнерские отношения между Москвой и Тегераном. Песков отметил, что Россия намерена и дальше развивать отношения с Ираном.

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Россия четко обозначила свою позицию по ряду ключевых вопросов, касающихся Ирана, и эта позиция была высоко оценена иранской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией. Эта позиция получила высокую оценку при беседе представителем МИД Ирана Аббасом Аракчи», — прокомментировал Песков обсуждения о якобы недостаточной поддержке Ирана со стороны Москвы. Его слова передает корреспондент URA.RU. В период сирийского конфликта Россия оказывала масштабную военную и политическую поддержку Дамаску, что стало ключевым фактором в стабилизации ситуации для президента Асада. В случае с Ираном, по мнению некоторых экспертов, Москва якобы не проявила такой же степени вовлеченности, ограничиваясь дипломатическими заявлениями и политической поддержкой. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные рассуждения часто используются для того, чтобы внести разногласия в партнерские отношения между Москвой и Тегераном. Песков отметил, что Россия намерена и дальше развивать отношения с Ираном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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