Ротация «Единой России» в гордуме Томска обернулась проблемами

Чистки «Единой России» в Томске привели к предвыборной интриге. Властям не удалось найти замену опытным единороссам, чье выдвижение на новый срок было заблокировано. Теперь в списке кандидатов от ЕР оказались лишь учителя, врачи, сотрудники вузов и другие бюджетники. Это создает риски для партии власти, которой будут противодействовать сильные игроки от оппозиции, говорят инсайдеры агентства из региона и политологи
Действующая фракция ЕР считалась неуправляемой, а первый замгубернатора Андрей Дунаев говорил нам, что депутаты не всегда были эффективны. С этим инсайдеры агентства связывали масштабное переформатирование фракции: на праймериз из действующих 14 депутатов заявились только шесть.
Однако заменить нынешний состав фракции оказалось некем. Когда началось формирование списков, выяснилось, что влиятельные и ресурсные единороссы потеряли интерес к городским выборам. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской думе.
Сами депутаты объясняют это тем, что в 2023 году у органа отняли важнейшие полномочия — градостроительные. К компетенции областных властей перешло предоставление земельных участков, выдача разрешений на строительство, утверждение правил землепользования.
«Ресурсные кандидаты либо напрямую заняты строительством, либо связаны с этой сферой. Поэтому у них нет интереса участвовать в кампании — все полномочия переданы в область», — сказал нам депутат думы Томска Владимир Чолахян.
Депутаты-бюджетники сделают некогда протестную думу более управляемой, однако есть риск, что им не удастся избраться. Так считает политолог Илья Гращенков. «Это будут на 100% подконтрольные и сверхлояльные депутаты, не устраивающие лишних дискуссий. Они зависят от своего основного места работы. Конечно, есть риски (их избрания — прим.ред). Вероятно, власть делает ставку на управляемость процесса, либо попытается кулуарно договориться с парламентской оппозицией», — сказал эксперт.
Первый замгубернатора региона Дунаев отказался давать нам свою оценку списка «Единой России». Из действующей фракции ЕР, состоящей из 14 человек, в выборах поучаствуют только пять. В 2020 году ЕР получила на выборах в томскую думу 11 мест из 37.
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