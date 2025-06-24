Глава МИД Ирана позвонил коллеге из Катара

Иран 23 июня запустил три ракеты на территорию военной базы США Аль-Удейд в Катаре. 24 июня Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Об этом сообщает издание Mehr News.
«Аракчи звонит премьер-министру и министру иностранных дел Катара», — пишет Mehr News. Главной темой обсуждения стали последние события в регионе после агрессии США и Израиля против Ирана и ответных действий иранских вооруженных сил.
Аракчи отметил прочные и дружественные связи между Ираном и Катаром, выразив уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества на принципах добрососедства и взаимной выгоды. Он подчеркнул, что Иран намерен развивать отношения с Катаром несмотря на внешние вызовы.
Министр иностранных дел Ирана отдельно остановился на ракетной операции против американской базы в Эль-Удейде, расположенной в Катаре. Аракчи подчеркнул, что эти действия были ответом на военную агрессию США 22 июня и осуществлялись в рамках права на законную оборону. Он отметил, что операция не была направлена против Катара и не должна восприниматься как угроза дружественному государству.
В ходе беседы представители Ирана выразили признательность катарскому руководству за осуждение агрессии со стороны США и Израиля, а также за усилия Катара по предотвращению эскалации конфликта и поддержанию стабильности в регионе. Премьер-министр и министр иностранных дел Катара, в свою очередь, подтвердил стремление своей страны играть конструктивную роль в обеспечении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Катар продолжит поддерживать диалог и сотрудничество со всеми сторонами для предотвращения дальнейшей эскалации.
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