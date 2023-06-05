05 июня 2023

SMH: Австралия поставит на Украину бронированные машины Hawkei

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Австралия планирует отправить Киеву бронированную технику (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Австралии планируют передать Украине бронированные машины Hawkei в рамках предстоящего пакета военной помощи. Об этом сообщил источник.

«Между Киевом и Канберрой есть договоренность о поставках машин Hawkei», — пишет газета Sydney Morning Herald, ссылаясь на источник. О новом пакете помощи для Украины объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Армия Австралии выступала против передачи бронированных машин из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Украину большим количеством запчастей, отмечает издание. Однако в Киеве заявили, что проблемы с тормозами их не волнуют. В ВСУ добавили, что Hawkei стали «новой влюбленностью» украинских войск.

Ранее в Белом доме заявили, что приоритетом военных поставок Украине останутся средства противовоздушной обороны. Также в США обещали отправить Киеву самолеты F-16. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что одна из модификаций таких истребителей может нести ядерный заряд, от этого эскалация может лишь усилиться.

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Власти Австралии планируют передать Украине бронированные машины Hawkei в рамках предстоящего пакета военной помощи. Об этом сообщил источник. «Между Киевом и Канберрой есть договоренность о поставках машин Hawkei», — пишет газета Sydney Morning Herald, ссылаясь на источник. О новом пакете помощи для Украины объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Армия Австралии выступала против передачи бронированных машин из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Украину большим количеством запчастей, отмечает издание. Однако в Киеве заявили, что проблемы с тормозами их не волнуют. В ВСУ добавили, что Hawkei стали «новой влюбленностью» украинских войск. Ранее в Белом доме заявили, что приоритетом военных поставок Украине останутся средства противовоздушной обороны. Также в США обещали отправить Киеву самолеты F-16. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что одна из модификаций таких истребителей может нести ядерный заряд, от этого эскалация может лишь усилиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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