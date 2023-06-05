SMH: Австралия поставит на Украину бронированные машины Hawkei 06 июня 2023 в 04:49 Размер текста - 17 + Австралия планирует отправить Киеву бронированную технику (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Австралии планируют передать Украине бронированные машины Hawkei в рамках предстоящего пакета военной помощи. Об этом сообщил источник. «Между Киевом и Канберрой есть договоренность о поставках машин Hawkei», — пишет газета Sydney Morning Herald , ссылаясь на источник. О новом пакете помощи для Украины объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Армия Австралии выступала против передачи бронированных машин из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Украину большим количеством запчастей, отмечает издание. Однако в Киеве заявили, что проблемы с тормозами их не волнуют. В ВСУ добавили, что Hawkei стали «новой влюбленностью» украинских войск. Ранее в Белом доме заявили, что приоритетом военных поставок Украине останутся средства противовоздушной обороны. Также в США обещали отправить Киеву самолеты F-16. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что одна из модификаций таких истребителей может нести ядерный заряд, от этого эскалация может лишь усилиться. Власти Австралии планируют передать Украине бронированные машины Hawkei в рамках предстоящего пакета военной помощи. Об этом сообщил источник. «Между Киевом и Канберрой есть договоренность о поставках машин Hawkei», — пишет газета Sydney Morning Herald, ссылаясь на источник. О новом пакете помощи для Украины объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Армия Австралии выступала против передачи бронированных машин из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать Украину большим количеством запчастей, отмечает издание. Однако в Киеве заявили, что проблемы с тормозами их не волнуют. В ВСУ добавили, что Hawkei стали «новой влюбленностью» украинских войск. Ранее в Белом доме заявили, что приоритетом военных поставок Украине останутся средства противовоздушной обороны. Также в США обещали отправить Киеву самолеты F-16. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что одна из модификаций таких истребителей может нести ядерный заряд, от этого эскалация может лишь усилиться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям