«Ведомости»: банки Казахстана отказываются принимать платежи в рублях

08 июня 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Есть случаи когда от российских предпринимателей не принимали платежи в казахстанских тенге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторые российские бизнесмены столкнулись с отказами Казахстанских банков в приеме платежей в рублях. Эту информацию подтвердили источники в местных банках. «Официальный отказ от российского рубля мог бы привести к обострению отношений с Казахстаном, которое не нужно ни одной стороне. Если бы такое можно было допустить, то, скорее всего, это был бы частный случай, например по определенным категориям товаров или конкретных юридических лиц», — приводят слова вице-президента ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера «Ведомости». Основатель обменника криптовалют MoneyPort Александр Факторов сообщил что, банки Казахстана перестали принимать платежи в рублях из-за «американского финансового десанта», который контролирует чтобы рубли не конвертировались в доллары и не ходили по миру. Член генсовета «Деловой России» и генеральный директор компании «Первая группа» Алексей Порошин сказал, что есть случаи когда от российских предпринимателей не принимают платежи и в казахстанских тенге. Если операция не проходит внутренний контроль банка, возможна заморозка и возврат транзакции. Для быстрого разрешении ситуации необходимо подтвердить реальную предпринимательскую деятельность соответствующими документами. Ранее URA.RU сообщало, что международный валютный фонд отметил постепенный отказ от использования американского доллара. При этом директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что на сегодня нет альтернативы для мировой валюты. В свою очередь минфин сообщил, что Россия практически полностью отказалась от доллара. Проходят только единичные транзакции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые российские бизнесмены столкнулись с отказами Казахстанских банков в приеме платежей в рублях. Эту информацию подтвердили источники в местных банках. «Официальный отказ от российского рубля мог бы привести к обострению отношений с Казахстаном, которое не нужно ни одной стороне. Если бы такое можно было допустить, то, скорее всего, это был бы частный случай, например по определенным категориям товаров или конкретных юридических лиц», — приводят слова вице-президента ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера «Ведомости». Основатель обменника криптовалют MoneyPort Александр Факторов сообщил что, банки Казахстана перестали принимать платежи в рублях из-за «американского финансового десанта», который контролирует чтобы рубли не конвертировались в доллары и не ходили по миру. Член генсовета «Деловой России» и генеральный директор компании «Первая группа» Алексей Порошин сказал, что есть случаи когда от российских предпринимателей не принимают платежи и в казахстанских тенге. Если операция не проходит внутренний контроль банка, возможна заморозка и возврат транзакции. Для быстрого разрешении ситуации необходимо подтвердить реальную предпринимательскую деятельность соответствующими документами. Ранее URA.RU сообщало, что международный валютный фонд отметил постепенный отказ от использования американского доллара. При этом директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что на сегодня нет альтернативы для мировой валюты. В свою очередь минфин сообщил, что Россия практически полностью отказалась от доллара. Проходят только единичные транзакции.