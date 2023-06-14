В Ростовской области 364 тысячи человек остались без света из-за пожара на ГРЭС

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Гастробар "Верде". Екатеринбург, лампа, свет
Жителям региона уже начали возвращать свет Фото:

Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области у 364 тысяч потребителей ограничено. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 16:00 в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тысячи потребителей», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что под ограничения не попали значимые социальные объекты, такие как, например, больницы.

Губернатор добавил, что в данный момент уже ведется поэтапное подключение потребителей. По его словам, оно будет проходить в круглосуточном режиме.

Ранее на крыше одного из реакторов ГРЭС произошел пожар. URA.RU собрало всю информацию о происшествии в одной новости.

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Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области у 364 тысяч потребителей ограничено. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «По состоянию на 16:00 в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тысячи потребителей», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что под ограничения не попали значимые социальные объекты, такие как, например, больницы. Губернатор добавил, что в данный момент уже ведется поэтапное подключение потребителей. По его словам, оно будет проходить в круглосуточном режиме. Ранее на крыше одного из реакторов ГРЭС произошел пожар. URA.RU собрало всю информацию о происшествии в одной новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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