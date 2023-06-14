В Ростовской области 364 тысячи человек остались без света из-за пожара на ГРЭС

Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области у 364 тысяч потребителей ограничено. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По состоянию на 16:00 в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тысячи потребителей», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что под ограничения не попали значимые социальные объекты, такие как, например, больницы.
Губернатор добавил, что в данный момент уже ведется поэтапное подключение потребителей. По его словам, оно будет проходить в круглосуточном режиме.
Ранее на крыше одного из реакторов ГРЭС произошел пожар. URA.RU собрало всю информацию о происшествии в одной новости.
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