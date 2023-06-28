Член Общественной палаты РФ Григорьев: силовики дали мятежникам возможность одуматься

Силовики не встали на сторону мятежников, отметил Максим Григорьев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Российские силовики дали возможность участникам мятежа бизнесмена Евгения Пригожина одуматься, что не привело к серьезному кровопролитию. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Правильно, что мятеж не был доведен до серьезного кровопролития. Нет сомнения, что он был бы остановлен в любом случае. С военной точки зрения мы отслеживали колонны, которые шли. Количество тяжелой техники там было явно недостаточно для существенных боевых действий. Они были бы все уничтожены артиллерий, реактивными системами залпового огня. Что это не произошло, — заслуга президента РФ, переговорческая роль президента Белоруссии тоже важна, и, конечно, важны действия силовиков, которые выдержали соответствующую паузу. Они дали участникам мятежа время одуматься и не пошли на действия, которые бы привели к крупному кровопролитию», — сказал Максим Григорьев.

«Силовики выждали, заняли взвешенную позицию и дали одуматься мятежникам. Это очень важно и демонстрирует устойчивость нашей позиции и уверенности в силах наших силовых служб и военных подразделений», — добавил член Общественной палаты РФ.

Собеседник агентства подчеркнул, что представители силовых органов не встали на сторону Пригожина. «Все необходимые службы выступили достаточно четко. Делали то, что было необходимо. Самое главное, что у нас не было никаких случаев перехода на сторону мятежников от частей, личного состава Министерства обороны, правоохранительных органов, подразделений „Росгвардии“, а это то, на что надеялся бизнесмен Евгений Пригожин и те, кто начинал мятеж», — объяснил он.

В ночь на 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы совершенном ударе по позициям его частной армии. В ведомстве опровергли эту информацию. Позже бизнесмен вошел в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину». Конфликт удалось урегулировать благодаря участию президента Беларуси Александра Лукашенко. После мятежа Пригожин прилетел в Белоруссию.