Европейские страны ведут переговоры о возможности размещения французского ядерного оружия на своей территории на фоне роста мнимых угроз со стороны России и неопределенности в отношениях с США. Об этом сообщают французские СМИ.
«Угрозы президента США [Дональда Трампа] игнорировать свои обязательства перед союзниками по другую сторону Атлантики привели к самым глубоким за последние десятилетия дебатам о ядерном оружии в Европе. Франция готова поставить свой ядерный арсенал на службу своим партнерам на континенте; Германия, Польша, Дания и Литва проявили некоторый интерес к французским бомбам», — пишет Le Pais. Премьер-министр Польши Дональд Туск также отметил, что Европа была бы «в большей безопасности, если бы у нас был собственный ядерный арсенал» в связи с «глубокими изменениями в американской геополитике». Он добавил, что путь к этому будет долгим и потребует консенсуса среди европейских стран.
В попытке усилить оборону на восточных границах Евросоюза и создать условия для возможного размещения французских ядерных вооружений, все страны ЕС, граничащие с Россией (за исключением Норвегии), готовятся выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Это решение позволит им укрепить военный потенциал и повысить готовность к потенциальной агрессии. Однако эксперты отмечают, что замена американского «ядерного зонта» на французский будет затруднительной: французское ядерное оружие может быть размещено только на самолетах и подводных лодках французского производства, а процесс создания единой системы европейского ядерного сдерживания потребует значительных финансовых и политических ресурсов.
Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о том, что Россия не собирается атаковать Европу и рассматривает ее страны исключительно как торговых партнеров. По словам главы государства, европейские лидеры намеренно создают мнимую угрозу нападения российской армии, чтобы переместить фокус внимания населения с более важных проблем.
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