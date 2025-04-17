Путин принял главу МИД Ирана

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Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Ранее отмечалось, что иранский дипломат планирует передать российскому президенту послание от верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи.
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