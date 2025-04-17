Костин: ЦБ сохранит ключевую ставку 21%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Костин отметил, что ключевая ставка может остаться на прежне уровне
Костин отметил, что ключевая ставка может остаться на прежне уровне Фото:

Банк России на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 7 июня, может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое мнение высказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

«Я считаю, что на какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться», — заявил Андрей Костин, его слова передает ТАСС. Он также подчеркнул, что окончательное решение остается за Центробанком и его стоит дождаться, прежде чем делать выводы.

Ранее ЦБ допустил повышение ключевой ставки для достижения целевого уровня инфляции в 4%. Регулятор также подтвердил свое намерение продолжать мониторинг темпов и стабильности снижения инфляции, а также ожиданий относительно нее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 7 июня, может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое мнение высказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин. «Я считаю, что на какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться», — заявил Андрей Костин, его слова передает ТАСС. Он также подчеркнул, что окончательное решение остается за Центробанком и его стоит дождаться, прежде чем делать выводы. Ранее ЦБ допустил повышение ключевой ставки для достижения целевого уровня инфляции в 4%. Регулятор также подтвердил свое намерение продолжать мониторинг темпов и стабильности снижения инфляции, а также ожиданий относительно нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...