Костин: ЦБ сохранит ключевую ставку 21%

Банк России на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 7 июня, может сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое мнение высказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
«Я считаю, что на какое-то время ставка может задержаться на этом уровне, не двигаться», — заявил Андрей Костин, его слова передает ТАСС. Он также подчеркнул, что окончательное решение остается за Центробанком и его стоит дождаться, прежде чем делать выводы.
Ранее ЦБ допустил повышение ключевой ставки для достижения целевого уровня инфляции в 4%. Регулятор также подтвердил свое намерение продолжать мониторинг темпов и стабильности снижения инфляции, а также ожиданий относительно нее.
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