В «Авиалесохране» назвали три главных шага по снижению лесных пожаров и ущерба от них

Для снижения количества лесных пожаров и ущерба от них требуется профилактическая работа с гражданами, развитая противопожарная инфраструктура лесного фонда, система наблюдения за пожарами, в том числе космический мониторинг, а также скорость ликвидации возгораний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана».
«Снижение количества лесных и ландшафтных пожаров напрямую зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности на всех видах природных территорий. На расчет ущерба влияют разные показатели, в том числе причины возникновения, площадь, пройденная огнем, удаленность районов ликвидации очагов от дорог, количество и качество потерянной древесины, затраты на тушение. Основными факторами, влияющими на снижение ущерба, являются предупреждение, оперативное обнаружение и оперативное тушение лесных пожаров», — сказали в «Авиалесохране».
- Первое — это активная профилактическая работа с гражданами по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и в целом бережного отношения к природе, а также противопожарное обустройство лесного фонда, в том числе противопожарное обустройство зон отдыха, прокладка и прочистка минерализованных полос, строительство и реконструкция лесных дорог, пожарных водоемов и так далее.
- Второе — оперативное обнаружение пожара, способствующее оперативному тушению на меньшей площади и, соответственно, уменьшению ущерба. Для обнаружения пожаров в системе лесного хозяйства создана и функционирует четырехуровневая система, включающая видеонаблюдение, наземное, авиационное патрулирование и космический мониторинг.
- Третье — скорость и достаточность привлечения сил и средств пожаротушения на борьбу с огнем, рациональное планирование работ по тушению, от чего зависит скорость ликвидации пожара и, следовательно, размер площади, пройденной огнем.
Ранее доктор биологических наук, заведующий Лабораторией мониторинга леса Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Вячеслав Харук предупредил, что количество лесных пожаров в России будет только расти из-за климатических изменений. Выявлением причин возникновения горения занимается МЧС, отметил юрист Василий Воробьев. Но если очагов возгорания много, проверить заключение практически невозможно.
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