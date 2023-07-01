В Тюмени из-за новичка за рулем из ХМАО погибли три человека

01 июля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

В аварии погиб 7-летний мальчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области на дороге Голышманово — Аромашево водитель со стажем вождения в полтора года из ХМАО не справилась с управлениям автомобиля. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила журналистам инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД России «Голышмановский» Анастасия Лосева. «По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina, которым управляла 47-летняя жительница Пыть-Ях (ХМАО) со стажем вождения в полтора года, выехала на правую обочину. Женщина не справилась с управлением, допустила занос и столкнулась со встречным автомобилем Hyundai Solaris, которым управлял 66-летнего жителя села Аромашево. В автомобиле Toyota Carina погибла водитель, ее семилетний сын и 49-летний пассажир. 66-летнего водитель Hyundai Solaris был доставлен в больницу с разными травмами», — сообщила инспектор журналистам 72.RU.

В Тюменской области на дороге Голышманово — Аромашево водитель со стажем вождения в полтора года из ХМАО не справилась с управлениям автомобиля. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила журналистам инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД России «Голышмановский» Анастасия Лосева. «По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina, которым управляла 47-летняя жительница Пыть-Ях (ХМАО) со стажем вождения в полтора года, выехала на правую обочину. Женщина не справилась с управлением, допустила занос и столкнулась со встречным автомобилем Hyundai Solaris, которым управлял 66-летнего жителя села Аромашево. В автомобиле Toyota Carina погибла водитель, ее семилетний сын и 49-летний пассажир. 66-летнего водитель Hyundai Solaris был доставлен в больницу с разными травмами», — сообщила инспектор журналистам 72.RU.