Глава МИД Украины ответил «бла-бла-бла» на критику украинской армии

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба устал отвечать на заявления о провалах ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лаконично ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страна не может воевать против российской армии. Политик заявил, что «это все бла-бла-бла».

«На Западе снова раздаются голоса, сомневающиеся в том, что Украина может выиграть конфликт [с РФ]. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что время Путина идет своим чередом, потому что у него больше солдат. Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы. Это все бла-бла-бла», — сказал Кулеба. Его слова приводит немецкое издание Bild.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина готова продолжать конфликт на протяжении многих лет, передает телеканал 360. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что конфликт действительно затянется надолго. По его словам, необходимо уничтожить «нацистскую киевскую власть», чтобы прекратить конфликт, пишет «Царьград».

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лаконично ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страна не может воевать против российской армии. Политик заявил, что «это все бла-бла-бла». «На Западе снова раздаются голоса, сомневающиеся в том, что Украина может выиграть конфликт [с РФ]. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что время Путина идет своим чередом, потому что у него больше солдат. Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы. Это все бла-бла-бла», — сказал Кулеба. Его слова приводит немецкое издание Bild. Ранее Кулеба заявлял, что Украина готова продолжать конфликт на протяжении многих лет, передает телеканал 360. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что конфликт действительно затянется надолго. По его словам, необходимо уничтожить «нацистскую киевскую власть», чтобы прекратить конфликт, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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