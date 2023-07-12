Хакер раскрыл стоимость новых компьютеров, собранных в России

Хакер Артимович предупредил о завышенной цене на новые отечественные компьютеры

13 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Новые компьютеры будут закупать для госсектора, считает Дмитрий Артимович Фото: Анна Майорова © URA.RU Цена компьютеров российской компании Delta Computers будет в два-три раза дороже, чем у западных конкурентов. Это будет связано с ограниченным выпуском отечественной продукции, заявил в беседе с URA.RU хакер Дмитрий Артимович. «Мне кажется, цена [на российские компьютеры] будет дороже раза в два-три, чем западные аналоги, потому что они будут производиться ограниченными партиями. Intel и AMD, и все что выпускают такие компании как Asus, MSI выходят в огромных партиях, что позволяет снижать цену. Наше будет выходить локально для определенных компаний», — объяснил Дмитрий Артимович. По его словам, спрос на российскую продукцию будет низкий. «Сомневаюсь, что компьютер будет востребован. Для обычных пользователей они будут дороже, но для госсектора, военного сектора, конечно [будет востребован]. Свои чипы и оборудование — это безопасность страны. Конкурировать по скорости, быстродействию они вряд ли смогут», — добавил Артимович. Ранее компания Delta Computers представила российские ПК «Бобер» и «Ворон» на новой материнской плате «Анемона 2». В плату встроен чип Intel H610, поддерживающий процессоры Intel Core Alder Lake 12 и Raptor Lake 13.

Цена компьютеров российской компании Delta Computers будет в два-три раза дороже, чем у западных конкурентов. Это будет связано с ограниченным выпуском отечественной продукции, заявил в беседе с URA.RU хакер Дмитрий Артимович. «Мне кажется, цена [на российские компьютеры] будет дороже раза в два-три, чем западные аналоги, потому что они будут производиться ограниченными партиями. Intel и AMD, и все что выпускают такие компании как Asus, MSI выходят в огромных партиях, что позволяет снижать цену. Наше будет выходить локально для определенных компаний», — объяснил Дмитрий Артимович. По его словам, спрос на российскую продукцию будет низкий. «Сомневаюсь, что компьютер будет востребован. Для обычных пользователей они будут дороже, но для госсектора, военного сектора, конечно [будет востребован]. Свои чипы и оборудование — это безопасность страны. Конкурировать по скорости, быстродействию они вряд ли смогут», — добавил Артимович. Ранее компания Delta Computers представила российские ПК «Бобер» и «Ворон» на новой материнской плате «Анемона 2». В плату встроен чип Intel H610, поддерживающий процессоры Intel Core Alder Lake 12 и Raptor Lake 13.