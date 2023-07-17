Пассажиры застряли в обесточенном поезде в Москву перед Крымским мостом

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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, купейный вагон, ржд, поезд, пассажирский вагон
Двери поезда не открываются из-за отсутствия электричества Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

На станции Багерово перед Крымским мостом остановился обесточенный поезд с пассажирами, который следовал в Москву. В данный момент происходит замена локомотива поезда.

«На улицу пассажиров не выпускают, так как состав обесточен», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что сейчас происходит замена локомотива, и отправление задерживается на два часа по техническим причинам. Двери поезда не могут быть открыты из-за отсутствия электричества.

Другой поезд на маршруте Симферополь — Москва уже отправился, а остановившийся состав скоро также возобновит движение. Перевозчик сообщил, что возможны изменения в расписании поездов, следующих в Крым и из него, из-за ЧП на Крымском мосту.

Ранее из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры Крымского моста глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения транспорта из Краснодарского края. Он отметил, что полиция уже на месте происшествия и призвал местных жителей сохранять спокойствие, рекомендуя выбирать альтернативные сухопутные маршруты через новые регионы для обеспечения безопасности. Аксенов добавил, что движение железнодорожного транспорта по Крымском мосту будет возобновлено утром, передает Pravda.Ru.

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На станции Багерово перед Крымским мостом остановился обесточенный поезд с пассажирами, который следовал в Москву. В данный момент происходит замена локомотива поезда. «На улицу пассажиров не выпускают, так как состав обесточен», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что сейчас происходит замена локомотива, и отправление задерживается на два часа по техническим причинам. Двери поезда не могут быть открыты из-за отсутствия электричества. Другой поезд на маршруте Симферополь — Москва уже отправился, а остановившийся состав скоро также возобновит движение. Перевозчик сообщил, что возможны изменения в расписании поездов, следующих в Крым и из него, из-за ЧП на Крымском мосту. Ранее из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры Крымского моста глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения транспорта из Краснодарского края. Он отметил, что полиция уже на месте происшествия и призвал местных жителей сохранять спокойствие, рекомендуя выбирать альтернативные сухопутные маршруты через новые регионы для обеспечения безопасности. Аксенов добавил, что движение железнодорожного транспорта по Крымском мосту будет возобновлено утром, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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