Пассажиры застряли в обесточенном поезде в Москву перед Крымским мостом

17 июля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Двери поезда не открываются из-за отсутствия электричества Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту На станции Багерово перед Крымским мостом остановился обесточенный поезд с пассажирами, который следовал в Москву. В данный момент происходит замена локомотива поезда. «На улицу пассажиров не выпускают, так как состав обесточен», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что сейчас происходит замена локомотива, и отправление задерживается на два часа по техническим причинам. Двери поезда не могут быть открыты из-за отсутствия электричества. Другой поезд на маршруте Симферополь — Москва уже отправился, а остановившийся состав скоро также возобновит движение. Перевозчик сообщил, что возможны изменения в расписании поездов, следующих в Крым и из него, из-за ЧП на Крымском мосту. Ранее из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры Крымского моста глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения транспорта из Краснодарского края. Он отметил, что полиция уже на месте происшествия и призвал местных жителей сохранять спокойствие, рекомендуя выбирать альтернативные сухопутные маршруты через новые регионы для обеспечения безопасности. Аксенов добавил, что движение железнодорожного транспорта по Крымском мосту будет возобновлено утром , передает Pravda.Ru.

На станции Багерово перед Крымским мостом остановился обесточенный поезд с пассажирами, который следовал в Москву. В данный момент происходит замена локомотива поезда. «На улицу пассажиров не выпускают, так как состав обесточен», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что сейчас происходит замена локомотива, и отправление задерживается на два часа по техническим причинам. Двери поезда не могут быть открыты из-за отсутствия электричества. Другой поезд на маршруте Симферополь — Москва уже отправился, а остановившийся состав скоро также возобновит движение. Перевозчик сообщил, что возможны изменения в расписании поездов, следующих в Крым и из него, из-за ЧП на Крымском мосту. Ранее из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры Крымского моста глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения транспорта из Краснодарского края. Он отметил, что полиция уже на месте происшествия и призвал местных жителей сохранять спокойствие, рекомендуя выбирать альтернативные сухопутные маршруты через новые регионы для обеспечения безопасности. Аксенов добавил, что движение железнодорожного транспорта по Крымском мосту будет возобновлено утром, передает Pravda.Ru.