На Крымском мосту приостановили железнодорожное движение

17 июля 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

На Крымском мосту прекращено движение поездов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. «По Крымскому мосту железнодорожное движение закрыто», — передает сообщение компании « Газета.ru ». Там добавили, что, в связи с этим, вопрос о ходе электропоездов между Керчью и Анапой в понедельник 17 июля остается неопределенным. Ранее сообщалось, что в результате происшествия на Крымском мосту поезд, следующий с полуострова в Москву, был остановлен. По предварительным данным, в результате падения пролета Крымского моста погибли как минимум два человека. Обновлено в 7.00 мск: Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. «По Крымскому мосту железнодорожное движение закрыто», — передает сообщение компании «Газета.ru». Там добавили, что, в связи с этим, вопрос о ходе электропоездов между Керчью и Анапой в понедельник 17 июля остается неопределенным. Ранее сообщалось, что в результате происшествия на Крымском мосту поезд, следующий с полуострова в Москву, был остановлен. По предварительным данным, в результате падения пролета Крымского моста погибли как минимум два человека. Обновлено в 7.00 мск: Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.