На Крымском мосту приостановили железнодорожное движение

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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, железная дорога, жд пути
На Крымском мосту прекращено движение поездов Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.

«По Крымскому мосту железнодорожное движение закрыто», — передает сообщение компании «Газета.ru». Там добавили, что, в связи с этим, вопрос о ходе электропоездов между Керчью и Анапой в понедельник 17 июля остается неопределенным.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия на Крымском мосту поезд, следующий с полуострова в Москву, был остановлен. По предварительным данным, в результате падения пролета Крымского моста погибли как минимум два человека.

Обновлено в 7.00 мск: Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

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Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост временно остановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. «По Крымскому мосту железнодорожное движение закрыто», — передает сообщение компании «Газета.ru». Там добавили, что, в связи с этим, вопрос о ходе электропоездов между Керчью и Анапой в понедельник 17 июля остается неопределенным. Ранее сообщалось, что в результате происшествия на Крымском мосту поезд, следующий с полуострова в Москву, был остановлен. По предварительным данным, в результате падения пролета Крымского моста погибли как минимум два человека. Обновлено в 7.00 мск: Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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