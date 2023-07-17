Песков: Россия готова к новым атакам Украины на мирные регионы

Россия готова к атакам со стороны Украины, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Россия максимально готова к новым атакам Украины на российские регионы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Разумеется, все службы и ведомства работают, а также мы полностью осознаем коварность киевского режима. Мы готовы к новым атакам со стороны Украины. Сегодня киевский режим погубил молодую семью, родителей девочки, а сама девочка получила ранения. Эту информацию необходимо распространить, чтобы все слышали. Мы будем продолжать работать, поддерживать бдительность и собранность, чтобы предотвратить подобные события», — заявил Песков.
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