Песков: Россия готова к новым атакам Украины на мирные регионы

17 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Россия готова к атакам со стороны Украины, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Россия максимально готова к новым атакам Украины на российские регионы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Разумеется, все службы и ведомства работают, а также мы полностью осознаем коварность киевского режима. Мы готовы к новым атакам со стороны Украины. Сегодня киевский режим погубил молодую семью, родителей девочки, а сама девочка получила ранения. Эту информацию необходимо распространить, чтобы все слышали. Мы будем продолжать работать, поддерживать бдительность и собранность, чтобы предотвратить подобные события», — заявил Песков.

Россия максимально готова к новым атакам Украины на российские регионы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Разумеется, все службы и ведомства работают, а также мы полностью осознаем коварность киевского режима. Мы готовы к новым атакам со стороны Украины. Сегодня киевский режим погубил молодую семью, родителей девочки, а сама девочка получила ранения. Эту информацию необходимо распространить, чтобы все слышали. Мы будем продолжать работать, поддерживать бдительность и собранность, чтобы предотвратить подобные события», — заявил Песков.