Песков: Россия готова к новым атакам Украины на мирные регионы

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия готова к атакам со стороны Украины, заявил Дмитрий Песков Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Россия максимально готова к новым атакам Украины на российские регионы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Разумеется, все службы и ведомства работают, а также мы полностью осознаем коварность киевского режима. Мы готовы к новым атакам со стороны Украины. Сегодня киевский режим погубил молодую семью, родителей девочки, а сама девочка получила ранения. Эту информацию необходимо распространить, чтобы все слышали. Мы будем продолжать работать, поддерживать бдительность и собранность, чтобы предотвратить подобные события», — заявил Песков.

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Россия максимально готова к новым атакам Украины на российские регионы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Разумеется, все службы и ведомства работают, а также мы полностью осознаем коварность киевского режима. Мы готовы к новым атакам со стороны Украины. Сегодня киевский режим погубил молодую семью, родителей девочки, а сама девочка получила ранения. Эту информацию необходимо распространить, чтобы все слышали. Мы будем продолжать работать, поддерживать бдительность и собранность, чтобы предотвратить подобные события», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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