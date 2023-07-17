В Белоруссии создают народное ополчение

Лукашенко подписал закон «О народном ополчении»
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении» Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте президента Белоруссии.

После подавления вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Армия Пригожина отправилась в Белоруссию. Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут защищать интересы Белоруссии так же, как белорусская армия.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте президента Белоруссии. После подавления вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Армия Пригожина отправилась в Белоруссию. Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут защищать интересы Белоруссии так же, как белорусская армия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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