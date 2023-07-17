В Белоруссии создают народное ополчение

Лукашенко подписал закон «О народном ополчении»

17 июля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте президента Белоруссии . После подавления вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Армия Пригожина отправилась в Белоруссию. Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут защищать интересы Белоруссии так же, как белорусская армия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте президента Белоруссии. После подавления вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Армия Пригожина отправилась в Белоруссию. Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут защищать интересы Белоруссии так же, как белорусская армия.