В Белоруссии создают народное ополчение

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте
После подавления вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, президент России Владимир Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» выбрать: подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Армия Пригожина отправилась в Белоруссию. Александр Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут защищать интересы Белоруссии так же, как белорусская армия.
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