Бизнесмен из Челябинска уходил от налогов в Пермском крае

26 июля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Налоговой компания задолжала более восьми миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае осудили предпринимателя из Челябинска, который скрывал от налоговой службы доходы своей фирмы. Компания, расположенная в пермском Горнозаводске, задолжала по налогам более восьми миллионов рублей, но ее гендиректор сделал все, чтобы на счета фирмы деньги не поступали, рассказали в суде. «Подсудимый, игнорируя обязанность погашения задолженности по налогам, искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах организации, и, как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности», — говорится на сайте Чусовского городского суда. В итоге челябинца приговорили к уголовному штрафу в 100 тысяч рублей. Как пояснили в суде, подсудимый признал вину, раскаялся и помогал следствию. Также он добровольно возместил государству причиненный ущерб.

В Пермском крае осудили предпринимателя из Челябинска, который скрывал от налоговой службы доходы своей фирмы. Компания, расположенная в пермском Горнозаводске, задолжала по налогам более восьми миллионов рублей, но ее гендиректор сделал все, чтобы на счета фирмы деньги не поступали, рассказали в суде. «Подсудимый, игнорируя обязанность погашения задолженности по налогам, искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах организации, и, как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности», — говорится на сайте Чусовского городского суда. В итоге челябинца приговорили к уголовному штрафу в 100 тысяч рублей. Как пояснили в суде, подсудимый признал вину, раскаялся и помогал следствию. Также он добровольно возместил государству причиненный ущерб.