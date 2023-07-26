Бизнесмен из Челябинска уходил от налогов в Пермском крае

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Налоговой компания задолжала более восьми миллионов рублей Фото:

В Пермском крае осудили предпринимателя из Челябинска, который скрывал от налоговой службы доходы своей фирмы. Компания, расположенная в пермском Горнозаводске, задолжала по налогам более восьми миллионов рублей, но ее гендиректор сделал все, чтобы на счета фирмы деньги не поступали, рассказали в суде.

«Подсудимый, игнорируя обязанность погашения задолженности по налогам, искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах организации, и, как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности», — говорится на сайте Чусовского городского суда. В итоге челябинца приговорили к уголовному штрафу в 100 тысяч рублей.

Как пояснили в суде, подсудимый признал вину, раскаялся и помогал следствию. Также он добровольно возместил государству причиненный ущерб.

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В Пермском крае осудили предпринимателя из Челябинска, который скрывал от налоговой службы доходы своей фирмы. Компания, расположенная в пермском Горнозаводске, задолжала по налогам более восьми миллионов рублей, но ее гендиректор сделал все, чтобы на счета фирмы деньги не поступали, рассказали в суде. «Подсудимый, игнорируя обязанность погашения задолженности по налогам, искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах организации, и, как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности», — говорится на сайте Чусовского городского суда. В итоге челябинца приговорили к уголовному штрафу в 100 тысяч рублей. Как пояснили в суде, подсудимый признал вину, раскаялся и помогал следствию. Также он добровольно возместил государству причиненный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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