Якушеву показали уральские беспилотники

Полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву показали наработки уральского производителя беспилотных авиасистем (БАС). Он назвал их перспективными.
«Создание беспилотных авиационных систем в Екатеринбурге — перспективное направление для регионов УрФО. Технологии найдут применение в разных сферах — безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь», — цитирует Якушева его пресс-служба.
Полпред посетил подразделения компании, которые занимаются разработкой и внедрением беспилотников, а также их диагностикой и ремонтом.Разработчики продемонстрировали уже действующие платформы «Стрекоза», «Муха», «Шмель» и «Муравей».
На встрече также озвучили планы по реализации инвестпроекта — созданию научно-производственного центра по выпуску БАС — платформ среднего и тяжелого класса, способных переносить от 10 до 30 кг нагрузки на значительные расстояния.
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