Якушеву показали уральские беспилотники

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Старт строительства второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, якушев валерий
Якушеву показали уральские беспилотники Фото:

Полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву показали наработки уральского производителя беспилотных авиасистем (БАС). Он назвал их перспективными.

«Создание беспилотных авиационных систем в Екатеринбурге — перспективное направление для регионов УрФО. Технологии найдут применение в разных сферах — безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь», — цитирует Якушева его пресс-служба.

Полпред посетил подразделения компании, которые занимаются разработкой и внедрением беспилотников, а также их диагностикой и ремонтом.Разработчики продемонстрировали уже действующие платформы «Стрекоза», «Муха», «Шмель» и «Муравей».

На встрече также озвучили планы по реализации инвестпроекта — созданию научно-производственного центра по выпуску БАС — платформ среднего и тяжелого класса, способных переносить от 10 до 30 кг нагрузки на значительные расстояния.

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Полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву показали наработки уральского производителя беспилотных авиасистем (БАС). Он назвал их перспективными. «Создание беспилотных авиационных систем в Екатеринбурге — перспективное направление для регионов УрФО. Технологии найдут применение в разных сферах — безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь», — цитирует Якушева его пресс-служба. Полпред посетил подразделения компании, которые занимаются разработкой и внедрением беспилотников, а также их диагностикой и ремонтом.Разработчики продемонстрировали уже действующие платформы «Стрекоза», «Муха», «Шмель» и «Муравей». На встрече также озвучили планы по реализации инвестпроекта — созданию научно-производственного центра по выпуску БАС — платформ среднего и тяжелого класса, способных переносить от 10 до 30 кг нагрузки на значительные расстояния.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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