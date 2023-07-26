Якушеву показали уральские беспилотники

26 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Якушеву показали уральские беспилотники Фото: Московец Илья © URA.RU Полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву показали наработки уральского производителя беспилотных авиасистем (БАС). Он назвал их перспективными. «Создание беспилотных авиационных систем в Екатеринбурге — перспективное направление для регионов УрФО. Технологии найдут применение в разных сферах — безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь», — цитирует Якушева его пресс-служба. Полпред посетил подразделения компании, которые занимаются разработкой и внедрением беспилотников, а также их диагностикой и ремонтом.Разработчики продемонстрировали уже действующие платформы «Стрекоза», «Муха», «Шмель» и «Муравей». На встрече также озвучили планы по реализации инвестпроекта — созданию научно-производственного центра по выпуску БАС — платформ среднего и тяжелого класса, способных переносить от 10 до 30 кг нагрузки на значительные расстояния.

Полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву показали наработки уральского производителя беспилотных авиасистем (БАС). Он назвал их перспективными. «Создание беспилотных авиационных систем в Екатеринбурге — перспективное направление для регионов УрФО. Технологии найдут применение в разных сферах — безопасность, энергетика, промышленность, наука, повседневная жизнь», — цитирует Якушева его пресс-служба. Полпред посетил подразделения компании, которые занимаются разработкой и внедрением беспилотников, а также их диагностикой и ремонтом.Разработчики продемонстрировали уже действующие платформы «Стрекоза», «Муха», «Шмель» и «Муравей». На встрече также озвучили планы по реализации инвестпроекта — созданию научно-производственного центра по выпуску БАС — платформ среднего и тяжелого класса, способных переносить от 10 до 30 кг нагрузки на значительные расстояния.