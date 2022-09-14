Ближневосточный союзник РФ призвал Запад к осторожности из-за антироссийских санкций

Le Point: Запад должен с осторожностью относиться к ведению санкций против РФ

15 сентября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Аль Тани призвал Запад к осторожности при введении санкций против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани призвал Запад к осторожности при введении санкций против России, так как весь мир страдает от сложившегося в энергетической сфере статуса кво. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point. «Мы должны осторожно относиться к введению санкций, которые осложняют ситуацию для всего мира. Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием энергопоставок на европейском континенте сегодня», — сказал АльТани. По его словам, весь мир обеспокоен из-за сложившейся в энергетической и продовольственной сферах статуса кво, так как ситуация с поставками энергоносителей беспрецедентно осложнилась. Он указал, что Катар, занимающий третье место в мире по добыче природного газа, не сможет полностью заменить топливо из РФ на европейском рынке. Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цена на газ поднялась до 3 500 евро за тысячу кубометров. В частности, по мнению заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, в дальнейшем стоимость может повыситься до пяти тысяч евро.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани призвал Запад к осторожности при введении санкций против России, так как весь мир страдает от сложившегося в энергетической сфере статуса кво. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point. «Мы должны осторожно относиться к введению санкций, которые осложняют ситуацию для всего мира. Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием энергопоставок на европейском континенте сегодня», — сказал АльТани. По его словам, весь мир обеспокоен из-за сложившейся в энергетической и продовольственной сферах статуса кво, так как ситуация с поставками энергоносителей беспрецедентно осложнилась. Он указал, что Катар, занимающий третье место в мире по добыче природного газа, не сможет полностью заменить топливо из РФ на европейском рынке. Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цена на газ поднялась до 3 500 евро за тысячу кубометров. В частности, по мнению заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, в дальнейшем стоимость может повыситься до пяти тысяч евро.