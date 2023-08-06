Newsweek: стратегия НАТО подверглась испытанию на фоне контрнаступления ВСУ 07 августа 2023 в 00:19 Размер текста - 17 + НАТО впервые противостоит противнику, у которого есть авиация, считает Дэвис Эллисон Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ показало недостатки стратегии НАТО при борьбе с равным соперником, у которого есть авиация и высокоточное оружие. Об этом заявил аналитик американского журнала Дэвис Эллисон. «Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — заявил Дэвис Эллисон в материале американского журнала Newsweek . Эксперт журнала Пол ван Хофт отмечает, что в конфликтах НАТО всегда сначала пыталось быстро установить превосходство в небе. Однако спецоперация на Украине стала первым столкновением альянса с хорошо вооруженным противником. Ранее URA.RU сообщало, что отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Украина вынуждена пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной. Контрнаступление ВСУ показало недостатки стратегии НАТО при борьбе с равным соперником, у которого есть авиация и высокоточное оружие. Об этом заявил аналитик американского журнала Дэвис Эллисон. «Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — заявил Дэвис Эллисон в материале американского журнала Newsweek. Эксперт журнала Пол ван Хофт отмечает, что в конфликтах НАТО всегда сначала пыталось быстро установить превосходство в небе. Однако спецоперация на Украине стала первым столкновением альянса с хорошо вооруженным противником. Ранее URA.RU сообщало, что отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Украина вынуждена пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям