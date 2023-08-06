Newsweek: стратегия НАТО подверглась испытанию на фоне контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ показало недостатки стратегии НАТО при борьбе с равным соперником, у которого есть авиация и высокоточное оружие. Об этом заявил аналитик американского журнала Дэвис Эллисон.
«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — заявил Дэвис Эллисон в материале американского журнала
Эксперт журнала Пол ван Хофт отмечает, что в конфликтах НАТО всегда сначала пыталось быстро установить превосходство в небе. Однако спецоперация на Украине стала первым столкновением альянса с хорошо вооруженным противником.
Ранее URA.RU сообщало, что отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Украина вынуждена пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной.
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