06 августа 2023

Newsweek: стратегия НАТО подверглась испытанию на фоне контрнаступления ВСУ

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Повседневная жизнь. Пермь, сокол, ввс россии, миг 31, 774 полк, миг - 31, самолет истребитель
НАТО впервые противостоит противнику, у которого есть авиация, считает Дэвис Эллисон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ показало недостатки стратегии НАТО при борьбе с равным соперником, у которого есть авиация и высокоточное оружие. Об этом заявил аналитик американского журнала Дэвис Эллисон.

«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — заявил Дэвис Эллисон в материале американского журнала Newsweek.

Эксперт журнала Пол ван Хофт отмечает, что в конфликтах НАТО всегда сначала пыталось быстро установить превосходство в небе. Однако спецоперация на Украине стала первым столкновением альянса с хорошо вооруженным противником.

Ранее URA.RU сообщало, что отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Украина вынуждена пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной.

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Контрнаступление ВСУ показало недостатки стратегии НАТО при борьбе с равным соперником, у которого есть авиация и высокоточное оружие. Об этом заявил аналитик американского журнала Дэвис Эллисон. «Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — заявил Дэвис Эллисон в материале американского журнала Newsweek. Эксперт журнала Пол ван Хофт отмечает, что в конфликтах НАТО всегда сначала пыталось быстро установить превосходство в небе. Однако спецоперация на Украине стала первым столкновением альянса с хорошо вооруженным противником. Ранее URA.RU сообщало, что отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Украина вынуждена пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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