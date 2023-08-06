Губернатор Приморья уволил дорожников за «перевыполнение» плана на 2300%

07 августа 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Олег Кожемяко возмутился «перевыполнению» плана на 2300% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уволил директоров филиалов «Примавтодора» «Хасанский» и «Надеждинский». Причиной тому стал отчет, согласно которому план ремонта дороги был «перевыполнен» на 2300%. «Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала „Хасанский“, что он выполнил план на 2300%. <…> Мы насыщаем предприятие техникой и средствами. И нам нужен результат, а не „перевыполненные планы“», — заявил Олег Кожемяко в своем telegram-канале. Глава региона также подчеркнул, что директора филиалов будут уволены. Ранее Кожемяко проинспектировал ремонт трассы Раздольное-Хасан. В ходе проверки он остался недовольным состоянием дороги, выделив много ям и неровностей. Также сообщалось, что недавно губернатор проверил, как проходит работа по строительству парка Пушкина в Дальнегорске и посетил обновленную детскую поликлинику, пишет MK.RU .

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уволил директоров филиалов «Примавтодора» «Хасанский» и «Надеждинский». Причиной тому стал отчет, согласно которому план ремонта дороги был «перевыполнен» на 2300%. «Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала „Хасанский“, что он выполнил план на 2300%. <…> Мы насыщаем предприятие техникой и средствами. И нам нужен результат, а не „перевыполненные планы“», — заявил Олег Кожемяко в своем telegram-канале. Глава региона также подчеркнул, что директора филиалов будут уволены. Ранее Кожемяко проинспектировал ремонт трассы Раздольное-Хасан. В ходе проверки он остался недовольным состоянием дороги, выделив много ям и неровностей. Также сообщалось, что недавно губернатор проверил, как проходит работа по строительству парка Пушкина в Дальнегорске и посетил обновленную детскую поликлинику, пишет MK.RU.