TWP назвал первую цель США в случае открытого конфликта с РФ

TWP: первой целью у США в случае открытого конфликта с РФ будет уничтожение российского ПВО
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Дэвид Игнатиус заявил, что в случае открытого конфликта с РФ военные США будут уничтожать ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США начнут открытый конфликт с Россией только в случае превосходства в воздухе. Таким мнением поделился американский обозреватель Дэвид Игнатиус. По его словам, первой целью у командиров США будет уничтожение российской ПВО.

«Американские военные не стали бы начинать общевойсковую кампанию (подобную той, которую пытается предпринять Украина) без превосходства в воздухе», — заявил Игнатиус. Его слова приводит американская газета The Washington Post. Он отметил, что первым требованием к американским командирам будет уничтожение ПВО противника и контроль ситуации в небе.

Ранее пресс-служба кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего сообщили, что политик выступает против того, чтобы Украину приняли в НАТО, так как считает это дорогой к открытой войне с Россией. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что армия США не будет воевать с российскими военными на Украине, передает RT.

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США начнут открытый конфликт с Россией только в случае превосходства в воздухе. Таким мнением поделился американский обозреватель Дэвид Игнатиус. По его словам, первой целью у командиров США будет уничтожение российской ПВО. «Американские военные не стали бы начинать общевойсковую кампанию (подобную той, которую пытается предпринять Украина) без превосходства в воздухе», — заявил Игнатиус. Его слова приводит американская газета The Washington Post. Он отметил, что первым требованием к американским командирам будет уничтожение ПВО противника и контроль ситуации в небе. Ранее пресс-служба кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего сообщили, что политик выступает против того, чтобы Украину приняли в НАТО, так как считает это дорогой к открытой войне с Россией. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что армия США не будет воевать с российскими военными на Украине, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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