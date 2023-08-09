В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на заводе

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
На месте происшествия продолжают дежурить оперативные службы Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Режим ЧС был введен в Сергиево-Посадском округе после взрыва на заводе. Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова.

«В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС», — передает telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщение Ерохановой. Замглавы администрации округа отметила, что такой режим позволит лучше систематизировать и анализировать данные о происшествии. Также такой правовой режим позволит привлечь больше средств для восстановления пострадавших объектов.

Ранее на территории завода в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, пострадали 56 человек. Несколько все еще находятся под завалами. Спасатели уже вытащили троих, передает RT.

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Режим ЧС был введен в Сергиево-Посадском округе после взрыва на заводе. Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова. «В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС», — передает telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщение Ерохановой. Замглавы администрации округа отметила, что такой режим позволит лучше систематизировать и анализировать данные о происшествии. Также такой правовой режим позволит привлечь больше средств для восстановления пострадавших объектов. Ранее на территории завода в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, пострадали 56 человек. Несколько все еще находятся под завалами. Спасатели уже вытащили троих, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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