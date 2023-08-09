В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на заводе

Режим ЧС был введен в Сергиево-Посадском округе после взрыва на заводе. Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова.
«В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС», — передает telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщение Ерохановой. Замглавы администрации округа отметила, что такой режим позволит лучше систематизировать и анализировать данные о происшествии. Также такой правовой режим позволит привлечь больше средств для восстановления пострадавших объектов.
Ранее на территории завода в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, пострадали 56 человек. Несколько все еще находятся под завалами. Спасатели уже вытащили троих, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.