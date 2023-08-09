В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на заводе

09 августа 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

На месте происшествия продолжают дежурить оперативные службы Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв Режим ЧС был введен в Сергиево-Посадском округе после взрыва на заводе. Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова. «В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС», — передает telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщение Ерохановой. Замглавы администрации округа отметила, что такой режим позволит лучше систематизировать и анализировать данные о происшествии. Также такой правовой режим позволит привлечь больше средств для восстановления пострадавших объектов. Ранее на территории завода в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, пострадали 56 человек. Несколько все еще находятся под завалами. Спасатели уже вытащили троих, передает RT.

Режим ЧС был введен в Сергиево-Посадском округе после взрыва на заводе. Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова. «В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС», — передает telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщение Ерохановой. Замглавы администрации округа отметила, что такой режим позволит лучше систематизировать и анализировать данные о происшествии. Также такой правовой режим позволит привлечь больше средств для восстановления пострадавших объектов. Ранее на территории завода в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По последним данным, пострадали 56 человек. Несколько все еще находятся под завалами. Спасатели уже вытащили троих, передает RT.