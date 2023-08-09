Число пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 49 человек: что известно о взрыве к этому часу

Число пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 49 человек
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Пожар в бизнес-центре Парус. Тюмень, мчс, пожар, огонь, тушение пожара
К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы (архивное фото) Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В Сергиевом Посаде (Московская область) на территории предприятия «Пиро-Росс» произошел взрыв. По последним данным, пострадали 49 человек. Под завалами находятся люди. URA.RU приводит всю информацию о происшествии.

  • Взрыв на заводе «Пиро-Росс» произошел в 10 утра по московскому времени. В первые минуты ЧП сообщалось о попадании беспилотника.
  • По предварительной информации, взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией. Была объявлена тотальная эвакуация.
  • По официальной информации, взрыв произошел из-за нарушения требований технической безопасности, передает RT. Власти отрицают причастность беспилотника к ЧП.
  • К месту взрыва выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также на место ЧП приехали представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов.
  • По последним данным, число пострадавших достигло 49. В результате взрыва повреждения получили около 20 многоэтажных домов и четыре социальных учреждения. Пять человек находятся под завалами. Троих уже вытащили из-под обломков.
  • Со 100% ожогами тела пять человек находятся в реанимации. 15 человек госпитализированы с осколочными травмами.
  • Прокуратора контролирует установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. На место взрыва приехали огнеборцы МЧС России. Они ликвидируют очаги пожара на площади 50 квадратных метров.
  • На месте происшествия развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий были привлечены дополнительные силы из других городов, передает администрация Сергиево-Посадского городского округа в Telegram. Все повреждения будут восстановлены за счет властей.
  • Роспотребназдор провел проверку загрязнения воздуха рядом с жилой зоной. Проверка показала, что в воздухе не выявлено загрязняющих веществ. В марте Ростехнадзор в ходе проверки объявил предостережение компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде.

«Пиро-Росс» занимается производством пиротехнический изделий. Она поставляла продукцию Минобороны России. Фейерверки, которые произвела компания, можно было увидеть на 9 Мая, 23 Февраля и на фестивалях по всей стране. По данным РЕН ТВ, весной 2023 года компания была признана банкротом.

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В Сергиевом Посаде (Московская область) на территории предприятия «Пиро-Росс» произошел взрыв. По последним данным, пострадали 49 человек. Под завалами находятся люди. URA.RU приводит всю информацию о происшествии. «Пиро-Росс» занимается производством пиротехнический изделий. Она поставляла продукцию Минобороны России. Фейерверки, которые произвела компания, можно было увидеть на 9 Мая, 23 Февраля и на фестивалях по всей стране. По данным РЕН ТВ, весной 2023 года компания была признана банкротом.
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Ссылки по теме
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