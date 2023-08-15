Baza: олигарх Айвазян отдал мошенникам 350 миллионов рублей

15 августа 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Геннадий Айвазян перевел мошенникам 350 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российского миллиардера Геннадия Айвазяна обманули на 350 миллионов рублей после того, как олигарх попытался арендовать 25 тысяч гектаров в деревне Ламишино (Московская область) сроком на 49 лет. Об этом сообщает Baza. «Угольного магната и миллиардера Геннадия Айвазяна обманули на 350 миллионов рублей. За эту сумму он хотел арендовать землю под Москвой, но сразу после оплаты собственники пропали с деньгами», — пишут авторы telegram-канала. Они отмечают, что Айвазян пару лет назад пытался арендовать территорию в деревне Московской области площадью в 25 тысяч гектаров. В рамках договоренностей предприниматель должен был перевести арендодателям деньги, но после транзакции те перестали выходить на связь. Год назад у берегов Италия затонула яхта стоимостью в 50 миллионов долларов. В последствии выяснилось, что она также принадлежала Айвазяну. Мошенники неоднократно успешно обманывают россиян на крупные суммы. В начале августа главного инженера Сбербанка развели на семь миллионов рублей. Жители периодические переводят злоумышленникам десятки миллионов. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана, передает «Дни.ру». В мошенническую схему также включена и Украина, сообщает РАПСИ.

Российского миллиардера Геннадия Айвазяна обманули на 350 миллионов рублей после того, как олигарх попытался арендовать 25 тысяч гектаров в деревне Ламишино (Московская область) сроком на 49 лет. Об этом сообщает Baza. «Угольного магната и миллиардера Геннадия Айвазяна обманули на 350 миллионов рублей. За эту сумму он хотел арендовать землю под Москвой, но сразу после оплаты собственники пропали с деньгами», — пишут авторы telegram-канала. Они отмечают, что Айвазян пару лет назад пытался арендовать территорию в деревне Московской области площадью в 25 тысяч гектаров. В рамках договоренностей предприниматель должен был перевести арендодателям деньги, но после транзакции те перестали выходить на связь. Год назад у берегов Италия затонула яхта стоимостью в 50 миллионов долларов. В последствии выяснилось, что она также принадлежала Айвазяну. Мошенники неоднократно успешно обманывают россиян на крупные суммы. В начале августа главного инженера Сбербанка развели на семь миллионов рублей. Жители периодические переводят злоумышленникам десятки миллионов. Злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана, передает «Дни.ру». В мошенническую схему также включена и Украина, сообщает РАПСИ.