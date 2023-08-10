Россиян защитят от кибер-диверсий

10 августа 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Власти усилят защиту российского сегмента интернета от кибер-атак Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти РФ решают задачу по обеспечению защиты российского сегмента интернета, чтобы обезопасить жителей страны от кибер-диверсий. Так президент РУССОФТ Валентин Макаров прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности. По его словам, с момента начала спецоперации количество кибер-атак существенно возросло. «Существуют разные виды диверсий, так вот с начала СВО количество атак на российские системы и информационные ресурсы увеличилось в несколько раз. Правительство предпринимает дополнительные меры, чтобы жители страны не боялись, что кто-то взломает, например, его взаимоотношения с банком. Если российский сегмент интернета не будет защищен, человек будет терять информацию, за ним могут следить, получить полный контроль над его данными, оказывать на него влияние, выходить на его детей, родственников. Государство обязано защитить граждан от такого вмешательства», — сказал Марков. В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений, подчеркнул на заседании правительства Мишуcтин. Сумма свыше 3,3 млрд рублей будет направлена на создание лабораторий, необходимых для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой сфере. Премьер отметил, что в скором времени в России должны появиться собственные решения, которые повысят защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан. Статья по теме Персональные данные россиян защитят от мошенников по-новому «В дальнейшем они помогут ускоренному внедрению новых надежных отечественных передовых технологий. Также и с интегрированными механизмами информационной безопасности, которые востребованы государством и бизнесом при развитии электронных сервисов и платформ, телекоммуникационных сетей связи, инструментов электронной подписи», — подчеркнул Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ решают задачу по обеспечению защиты российского сегмента интернета, чтобы обезопасить жителей страны от кибер-диверсий. Так президент РУССОФТ Валентин Макаров прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о выделении 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности. По его словам, с момента начала спецоперации количество кибер-атак существенно возросло. «Существуют разные виды диверсий, так вот с начала СВО количество атак на российские системы и информационные ресурсы увеличилось в несколько раз. Правительство предпринимает дополнительные меры, чтобы жители страны не боялись, что кто-то взломает, например, его взаимоотношения с банком. Если российский сегмент интернета не будет защищен, человек будет терять информацию, за ним могут следить, получить полный контроль над его данными, оказывать на него влияние, выходить на его детей, родственников. Государство обязано защитить граждан от такого вмешательства», — сказал Марков. В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений, подчеркнул на заседании правительства Мишуcтин. Сумма свыше 3,3 млрд рублей будет направлена на создание лабораторий, необходимых для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой сфере. Премьер отметил, что в скором времени в России должны появиться собственные решения, которые повысят защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан. «В дальнейшем они помогут ускоренному внедрению новых надежных отечественных передовых технологий. Также и с интегрированными механизмами информационной безопасности, которые востребованы государством и бизнесом при развитии электронных сервисов и платформ, телекоммуникационных сетей связи, инструментов электронной подписи», — подчеркнул Мишустин.