В ЦИК заявили о борьбе с кандидатами-однофамильцами на выборах Памфилова: ЦИК сократит число кандидатов-однофамильцев на выборах 16 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 + Кандидатов-однофамильцев заметно стало меньше, подчеркнула Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ намерен избежать на предстоящих выборах проблем с кандидатами-однофомильцами. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «Наши поправки работают, таких случаев в этом году меньше, чем было раньше. <…> Число [таких] кандидатов сократилось», — сообщила Элла Памфилова. Ее слова передает РИА Новости. В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. В начале лета Памфилова рассказала, что 25 регионов будут использовать электронное голосование. Во время выборов в некоторых территориях РФ будут работать специалисты по «честным выборам». Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ намерен избежать на предстоящих выборах проблем с кандидатами-однофомильцами. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «Наши поправки работают, таких случаев в этом году меньше, чем было раньше. <…> Число [таких] кандидатов сократилось», — сообщила Элла Памфилова. Ее слова передает РИА Новости. В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. В начале лета Памфилова рассказала, что 25 регионов будут использовать электронное голосование. Во время выборов в некоторых территориях РФ будут работать специалисты по «честным выборам». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям