В ЦИК заявили о борьбе с кандидатами-однофамильцами на выборах

Кандидатов-однофамильцев заметно стало меньше, подчеркнула Элла Памфилова
Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ намерен избежать на предстоящих выборах проблем с кандидатами-однофомильцами. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Наши поправки работают, таких случаев в этом году меньше, чем было раньше. <…> Число [таких] кандидатов сократилось», — сообщила Элла Памфилова. Ее слова передает РИА Новости.
В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. В начале лета Памфилова рассказала, что 25 регионов будут использовать электронное голосование. Во время выборов в некоторых территориях РФ будут работать специалисты по «честным выборам».
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