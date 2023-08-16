В ЦИК заявили о борьбе с кандидатами-однофамильцами на выборах

Памфилова: ЦИК сократит число кандидатов-однофамильцев на выборах
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Кандидатов-однофамильцев заметно стало меньше, подчеркнула Элла Памфилова Фото:

Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ намерен избежать на предстоящих выборах проблем с кандидатами-однофомильцами. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Наши поправки работают, таких случаев в этом году меньше, чем было раньше. <…> Число [таких] кандидатов сократилось», — сообщила Элла Памфилова. Ее слова передает РИА Новости.

В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. В начале лета Памфилова рассказала, что 25 регионов будут использовать электронное голосование. Во время выборов в некоторых территориях РФ будут работать специалисты по «честным выборам».

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Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ намерен избежать на предстоящих выборах проблем с кандидатами-однофомильцами. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «Наши поправки работают, таких случаев в этом году меньше, чем было раньше. <…> Число [таких] кандидатов сократилось», — сообщила Элла Памфилова. Ее слова передает РИА Новости. В 2023 году в РФ состоятся выборы губернаторов в 23 регионах. В начале лета Памфилова рассказала, что 25 регионов будут использовать электронное голосование. Во время выборов в некоторых территориях РФ будут работать специалисты по «честным выборам».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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