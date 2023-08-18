Кирби: США предложили КНДР провести переговоры по ядерному оружию

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Байден хочет обсудить ядерное разоружение КНДР Фото:

Президент США Джо Байден готов сесть за стол переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном и обсудить вопрос ядерного разоружения корейской стороны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Администрация Байдена предложила провести встречу с Северной Кореей для денуклеаризации (ядерное разоружение — прим. URA.RU) Корейского полуострова», — передает предложение Кирби издание 47NEWS. Уточняется, что ответ от властей КНДР на данное предложение не поступил.

Ранее постоянное представительство КНДР при ООН выступило с призывом осудить распространение ядерного оружия США. Они заявили, что Вашингтон регулярно шантажирует государства размещением своих ядерных стратегических средств в разных частях мира, при этом сами представляют угрозу международной безопасности.

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Президент США Джо Байден готов сесть за стол переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном и обсудить вопрос ядерного разоружения корейской стороны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Администрация Байдена предложила провести встречу с Северной Кореей для денуклеаризации (ядерное разоружение — прим. URA.RU) Корейского полуострова», — передает предложение Кирби издание 47NEWS. Уточняется, что ответ от властей КНДР на данное предложение не поступил. Ранее постоянное представительство КНДР при ООН выступило с призывом осудить распространение ядерного оружия США. Они заявили, что Вашингтон регулярно шантажирует государства размещением своих ядерных стратегических средств в разных частях мира, при этом сами представляют угрозу международной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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