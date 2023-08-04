КНДР призвала осудить распространение ядерного оружия США

05 августа 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

США шантажирует страны размещение ядерного оружия, считают в КНДР Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мировое сообщество должно осудить угрозы применения ядерного оружия США. С таким призывом выступило постоянное представительство КНДР при ООН. «Угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США. Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США», — заявили в представительстве, пишет РИА Новости. Отмечено, что Вашингтон регулярно шантажирует государства размещением своих ядерных стратегических средств в разных частях мира. Ранее в Белом доме заявили, что подводная лодка США с ядерным вооружением расположилась в южнокорейском порту Пусан. Уточнялось, что проход ложки в Пусан показывает приверженность Вашингтона договоренностям с Сеулом о сдерживании КНДР, пишет RT.

Мировое сообщество должно осудить угрозы применения ядерного оружия США. С таким призывом выступило постоянное представительство КНДР при ООН. «Угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США. Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США», — заявили в представительстве, пишет РИА Новости. Отмечено, что Вашингтон регулярно шантажирует государства размещением своих ядерных стратегических средств в разных частях мира. Ранее в Белом доме заявили, что подводная лодка США с ядерным вооружением расположилась в южнокорейском порту Пусан. Уточнялось, что проход ложки в Пусан показывает приверженность Вашингтона договоренностям с Сеулом о сдерживании КНДР, пишет RT.