04 августа 2023

КНДР призвала осудить распространение ядерного оружия США

© Служба новостей «URA.RU»
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США шантажирует страны размещение ядерного оружия, считают в КНДР Фото:

Мировое сообщество должно осудить угрозы применения ядерного оружия США. С таким призывом выступило постоянное представительство КНДР при ООН.

«Угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США. Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США», — заявили в представительстве, пишет РИА Новости. Отмечено, что Вашингтон регулярно шантажирует государства размещением своих ядерных стратегических средств в разных частях мира.

Ранее в Белом доме заявили, что подводная лодка США с ядерным вооружением расположилась в южнокорейском порту Пусан. Уточнялось, что проход ложки в Пусан показывает приверженность Вашингтона договоренностям с Сеулом о сдерживании КНДР, пишет RT.

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Мировое сообщество должно осудить угрозы применения ядерного оружия США. С таким призывом выступило постоянное представительство КНДР при ООН. «Угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США. Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США», — заявили в представительстве, пишет РИА Новости. Отмечено, что Вашингтон регулярно шантажирует государства размещением своих ядерных стратегических средств в разных частях мира. Ранее в Белом доме заявили, что подводная лодка США с ядерным вооружением расположилась в южнокорейском порту Пусан. Уточнялось, что проход ложки в Пусан показывает приверженность Вашингтона договоренностям с Сеулом о сдерживании КНДР, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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