Die Welt: Украине придется мобилизовать 3 млн человек, чтобы победить РФ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Die Welt сообщило, что Украина должна мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевскому режиму нужно мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить РФ. Такое мнение отражено в материале немецкого издания Die Welt.

«Население Украины, хотя и сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов», — говорится в материале. Авторы отметили, что с таким количеством военных Украина могла бы победить Россию.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и общей мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября. Это автоматически ставит под угрозу проведение парламентских выборов. Газета El pais отметила, что на Украине молодые украинцы бегут от мобилизации.

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Киевскому режиму нужно мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить РФ. Такое мнение отражено в материале немецкого издания Die Welt. «Население Украины, хотя и сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов», — говорится в материале. Авторы отметили, что с таким количеством военных Украина могла бы победить Россию. Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и общей мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября. Это автоматически ставит под угрозу проведение парламентских выборов. Газета El pais отметила, что на Украине молодые украинцы бегут от мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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