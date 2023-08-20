Die Welt: Украине придется мобилизовать 3 млн человек, чтобы победить РФ

20 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Die Welt сообщило, что Украина должна мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевскому режиму нужно мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить РФ. Такое мнение отражено в материале немецкого издания Die Welt. «Население Украины, хотя и сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов», — говорится в материале . Авторы отметили, что с таким количеством военных Украина могла бы победить Россию. Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и общей мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября. Это автоматически ставит под угрозу проведение парламентских выборов. Газета El pais отметила, что на Украине молодые украинцы бегут от мобилизации.

Киевскому режиму нужно мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить РФ. Такое мнение отражено в материале немецкого издания Die Welt. «Население Украины, хотя и сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать трех миллионов», — говорится в материале. Авторы отметили, что с таким количеством военных Украина могла бы победить Россию. Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения и общей мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября. Это автоматически ставит под угрозу проведение парламентских выборов. Газета El pais отметила, что на Украине молодые украинцы бегут от мобилизации.