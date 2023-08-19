В МО раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Москву

Ночью 20 августа ВСУ попытались атаковать БПЛА территорию Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, пострадавших нет.
«Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны, украинский беспилотник был поражен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он упал в безлюдном месте, никто не пострадал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА попытался совершить атаку по Москве на южном направлении. Аэропорты Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку рейсов.
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