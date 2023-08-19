19 августа 2023

В МО раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Москву

Минобороны: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
В Минобороны РФ сообщили, что БПЛА ВСУ был поражен системой РЭБ Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Ночью 20 августа ВСУ попытались атаковать БПЛА территорию Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, пострадавших нет.

«Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, украинский беспилотник был поражен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он упал в безлюдном месте, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА попытался совершить атаку по Москве на южном направлении. Аэропорты Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку рейсов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 20 августа ВСУ попытались атаковать БПЛА территорию Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, пострадавших нет. «Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны, украинский беспилотник был поражен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он упал в безлюдном месте, никто не пострадал. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА попытался совершить атаку по Москве на южном направлении. Аэропорты Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...