Минобороны Украины объяснило массовые атаки БПЛА на Россию

Минобороны Украины: атаки БПЛА по РФ компенсируют отсутствие F-16

Юрий Сак сообщил, что бойцы ВСУ медленно продвигаются на поле боя Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle

новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву

Украина совершает удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории РФ, чтобы компенсировать отсутствие американских истребителей F-16 в своем арсенале. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ компенсировать их отсутствие, а беспилотники в некоторой степени используются для компенсации нехватки авиации», — заявил Сак в беседе с американской газетой The Washington Post. Он отметил, что солдаты ВСУ на поле боя передвигаются медленно, они совершают атаки дронами по территориям РФ с целью увеличить досягаемость своих сил.

Минобороны РФ неоднократно заявляло о попытках киевского режима совершить атаку БПЛА по регионам страны. В ведомстве сообщили, что ночью 20 августа ВСУ попытались атаковать беспилотником территорию Москвы и Московской области. БПЛА был поражен средствами РЭБ, передает RT.