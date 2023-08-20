Минобороны Украины объяснило массовые атаки БПЛА на Россию

Минобороны Украины: атаки БПЛА по РФ компенсируют отсутствие F-16
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, ВСУ, stock, дрон
Юрий Сак сообщил, что бойцы ВСУ медленно продвигаются на поле боя Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Украина совершает удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории РФ, чтобы компенсировать отсутствие американских истребителей F-16 в своем арсенале. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ компенсировать их отсутствие, а беспилотники в некоторой степени используются для компенсации нехватки авиации», — заявил Сак в беседе с американской газетой The Washington Post. Он отметил, что солдаты ВСУ на поле боя передвигаются медленно, они совершают атаки дронами по территориям РФ с целью увеличить досягаемость своих сил.

Минобороны РФ неоднократно заявляло о попытках киевского режима совершить атаку БПЛА по регионам страны. В ведомстве сообщили, что ночью 20 августа ВСУ попытались атаковать беспилотником территорию Москвы и Московской области. БПЛА был поражен средствами РЭБ, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина совершает удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории РФ, чтобы компенсировать отсутствие американских истребителей F-16 в своем арсенале. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак. «У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ компенсировать их отсутствие, а беспилотники в некоторой степени используются для компенсации нехватки авиации», — заявил Сак в беседе с американской газетой The Washington Post. Он отметил, что солдаты ВСУ на поле боя передвигаются медленно, они совершают атаки дронами по территориям РФ с целью увеличить досягаемость своих сил. Минобороны РФ неоднократно заявляло о попытках киевского режима совершить атаку БПЛА по регионам страны. В ведомстве сообщили, что ночью 20 августа ВСУ попытались атаковать беспилотником территорию Москвы и Московской области. БПЛА был поражен средствами РЭБ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...