Песков: СМИ из недружественных стран не пустят на ВЭФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил об отказе в аккредитации журналистам из недружественных стран Фото:

Представителей МСМИ из недружественных России государств не аккредитовали на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Журналистов из недружественных стран… не аккредитовывали в этом году», — сообщил Песков ТАСС. Он напомнил, что аналогичная ситуация была и на Петербургском международном экономическом форуме.

VIII Восточный экономический форум стартует во Владивостоке 10 сентября. Мероприятие продлится три дня. Основной девиз форума: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме выступит президент РФ Владимир Путин.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представителей МСМИ из недружественных России государств не аккредитовали на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Журналистов из недружественных стран… не аккредитовывали в этом году», — сообщил Песков ТАСС. Он напомнил, что аналогичная ситуация была и на Петербургском международном экономическом форуме. VIII Восточный экономический форум стартует во Владивостоке 10 сентября. Мероприятие продлится три дня. Основной девиз форума: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме выступит президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...