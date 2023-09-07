Песков: СМИ из недружественных стран не пустят на ВЭФ

Песков заявил об отказе в аккредитации журналистам из недружественных стран
Представителей МСМИ из недружественных России государств не аккредитовали на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Журналистов из недружественных стран… не аккредитовывали в этом году», — сообщил Песков ТАСС. Он напомнил, что аналогичная ситуация была и на Петербургском международном экономическом форуме.
VIII Восточный экономический форум стартует во Владивостоке 10 сентября. Мероприятие продлится три дня. Основной девиз форума: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме выступит президент РФ Владимир Путин.
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