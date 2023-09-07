Песков: СМИ из недружественных стран не пустят на ВЭФ

07 сентября 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Песков заявил об отказе в аккредитации журналистам из недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представителей МСМИ из недружественных России государств не аккредитовали на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Журналистов из недружественных стран… не аккредитовывали в этом году», — сообщил Песков ТАСС. Он напомнил, что аналогичная ситуация была и на Петербургском международном экономическом форуме. VIII Восточный экономический форум стартует во Владивостоке 10 сентября. Мероприятие продлится три дня. Основной девиз форума: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме выступит президент РФ Владимир Путин.

Представителей МСМИ из недружественных России государств не аккредитовали на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Журналистов из недружественных стран… не аккредитовывали в этом году», — сообщил Песков ТАСС. Он напомнил, что аналогичная ситуация была и на Петербургском международном экономическом форуме. VIII Восточный экономический форум стартует во Владивостоке 10 сентября. Мероприятие продлится три дня. Основной девиз форума: «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». На форуме выступит президент РФ Владимир Путин.