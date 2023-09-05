Бойцы ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино (Запорожская область). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что село полностью разрушено.
Ранее руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ активизировали артиллерию в Запорожской области. Однако украинский солдат с позывным «Бойец» заявил, что ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино.
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