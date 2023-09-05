Рогов рассказал, как ВСУ загнали себя в огневой мешок в Работино

Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работино
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, ВСУ, stock
Владимир Рогов сообщил, что село Работино полностью разрушено из-за боевых действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино (Запорожская область). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что село полностью разрушено.

Ранее руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ активизировали артиллерию в Запорожской области. Однако украинский солдат с позывным «Бойец» заявил, что ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино.

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Бойцы ВСУ попали в огневой мешок в селе Работино (Запорожская область). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что село полностью разрушено. Ранее руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ активизировали артиллерию в Запорожской области. Однако украинский солдат с позывным «Бойец» заявил, что ВСУ понимают, что обречены на провал в боевых действиях под селом Работино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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