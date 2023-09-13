Чайный эксперт Тихонова опровергла наличие опасных веществ в пакетиках заварки

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, чай, напиток, столовая
Гранулы в чайных пакетиках служат для сохранения вкуса ароматизаторов Фото:
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Опровержение фейковой информации

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в пакетированном чае различных российских и зарубежных производителей находят неизвестные капсулы белого цвета. Авторы роликов заявляют, что это гранулы, которые могут убить человека. Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» удалось выяснить у чайного эксперта Елизаветы Тихоновой, что данная информация — фейк.

«Белые гранулы, которые видны в пакетиках чая, — это не какой-то яд или раскрошенные таблетки, это ароматизаторы. Они безопасны для здоровья человека и служат для усиления вкуса», — заявила Елизавета Тихонова в беседе с URA.RU.

Она также заявила, что многие ароматизаторы представляют собой летучие соединения, поэтому могут выветриться прежде, чем попадут вам в чашку. Поэтому ароматические добавки соединяют с желатином или крахмалом для образования капсулы вокруг ароматического вещества, и тем самым производители предотвращают выветривание в случае длительного хранения.

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В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в пакетированном чае различных российских и зарубежных производителей находят неизвестные капсулы белого цвета. Авторы роликов заявляют, что это гранулы, которые могут убить человека. Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» удалось выяснить у чайного эксперта Елизаветы Тихоновой, что данная информация — фейк. «Белые гранулы, которые видны в пакетиках чая, — это не какой-то яд или раскрошенные таблетки, это ароматизаторы. Они безопасны для здоровья человека и служат для усиления вкуса», — заявила Елизавета Тихонова в беседе с URA.RU. Она также заявила, что многие ароматизаторы представляют собой летучие соединения, поэтому могут выветриться прежде, чем попадут вам в чашку. Поэтому ароматические добавки соединяют с желатином или крахмалом для образования капсулы вокруг ароматического вещества, и тем самым производители предотвращают выветривание в случае длительного хранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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