Чайный эксперт Тихонова опровергла наличие опасных веществ в пакетиках заварки

13 сентября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Гранулы в чайных пакетиках служат для сохранения вкуса ароматизаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в пакетированном чае различных российских и зарубежных производителей находят неизвестные капсулы белого цвета. Авторы роликов заявляют, что это гранулы, которые могут убить человека. Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» удалось выяснить у чайного эксперта Елизаветы Тихоновой, что данная информация — фейк. «Белые гранулы, которые видны в пакетиках чая, — это не какой-то яд или раскрошенные таблетки, это ароматизаторы. Они безопасны для здоровья человека и служат для усиления вкуса», — заявила Елизавета Тихонова в беседе с URA.RU. Она также заявила, что многие ароматизаторы представляют собой летучие соединения, поэтому могут выветриться прежде, чем попадут вам в чашку. Поэтому ароматические добавки соединяют с желатином или крахмалом для образования капсулы вокруг ароматического вещества, и тем самым производители предотвращают выветривание в случае длительного хранения.

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что в пакетированном чае различных российских и зарубежных производителей находят неизвестные капсулы белого цвета. Авторы роликов заявляют, что это гранулы, которые могут убить человека. Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» удалось выяснить у чайного эксперта Елизаветы Тихоновой, что данная информация — фейк. «Белые гранулы, которые видны в пакетиках чая, — это не какой-то яд или раскрошенные таблетки, это ароматизаторы. Они безопасны для здоровья человека и служат для усиления вкуса», — заявила Елизавета Тихонова в беседе с URA.RU. Она также заявила, что многие ароматизаторы представляют собой летучие соединения, поэтому могут выветриться прежде, чем попадут вам в чашку. Поэтому ароматические добавки соединяют с желатином или крахмалом для образования капсулы вокруг ароматического вещества, и тем самым производители предотвращают выветривание в случае длительного хранения.