В России появится группа специалистов, которая сделает выборы честнее

28 сентября 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

В России будет собрана рабочая группа для улучшения механизмов наблюдения за ДЭГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в ближайшие две недели будет собрана рабочая группа из технических IT-специалистов для улучшения проведения дистанционных электронных голосований (ДЭГ) на федеральной платформе. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии по ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов. «Будет оформлена „в рамках координационного совета при Общественной палате“ (ОП) рабочая группа из технических IT-специалистов. Это поможет усовершенствовать механизмы наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на федеральной платформе, которые были опробованы в единый день голосования 2023 года», — передает слова Артамонова газета «Ведомости». По его словам, в группу также войдут специалисты, которые были наблюдателями на прошедших выборах. В частности, это представители парламентских и непарламентских партий, а также независимые наблюдатели и представители ОП. Они дополнили, что до конца года разработают коллективные решения по основным вопросам. Ранее в единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ прошли выборные кампании различного уровня. Большинство москвичей в этом году предпочло современный способ участия в выборах — ДЭГ. Соответственно, 2,3 миллиона человек стали обладателями бонусов программы «Миллион призов», передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в ближайшие две недели будет собрана рабочая группа из технических IT-специалистов для улучшения проведения дистанционных электронных голосований (ДЭГ) на федеральной платформе. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии по ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов. «Будет оформлена „в рамках координационного совета при Общественной палате“ (ОП) рабочая группа из технических IT-специалистов. Это поможет усовершенствовать механизмы наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на федеральной платформе, которые были опробованы в единый день голосования 2023 года», — передает слова Артамонова газета «Ведомости». По его словам, в группу также войдут специалисты, которые были наблюдателями на прошедших выборах. В частности, это представители парламентских и непарламентских партий, а также независимые наблюдатели и представители ОП. Они дополнили, что до конца года разработают коллективные решения по основным вопросам. Ранее в единый день голосования 10 сентября 2023 года в РФ прошли выборные кампании различного уровня. Большинство москвичей в этом году предпочло современный способ участия в выборах — ДЭГ. Соответственно, 2,3 миллиона человек стали обладателями бонусов программы «Миллион призов», передает MK.RU.