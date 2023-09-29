Путин поручил уравнять гарантии солдат ВС РФ с экс-бойцами ЧВК «Вагнер»

Владимир Путин провел встречу с Евкуровым и Трошевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости уравнять права всех военных, участвующих в спецоперации на Украине, будь то солдаты ВС РФ или бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». С таким заявлением он выступил во время встречи с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым.

«Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — подчеркнул российский президент в ходе встречи в Кремле. Его слова приводит официальный сайт администрации президента РФ. По его словам, для родины неважно, в каком статусе человек выполнял боевые задачи для защиты своей страны.

Обращаясь к Трошеву, Путин добавил, что тот знает, какого это воевать в составе ЧВК «Вагнер», и какие вопросы нужно своевременно решать в настоящий момент. Также российский лидер напомнил о создании фонда «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на поддержку российских военных всех категорий.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ЧВК «Вагнер» больше не существует. Всем бойцам предложили заключить контракт с Минобороны России.