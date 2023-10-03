Марочко: ВСУ бросили полицейских на штурм в ЛНР

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, stock
Украинские сотрудники ППС пытались штурмовать село в ЛНР, сказал Андрей Марочко Фото:
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В районе села Белогоровка в ЛНР ВСУ бросили на штурм сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины — прим. URA.RU) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков», — рассказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что у ликвидированных силовиков обнаружили спецсредства и автоматы АКС-74У. Также, по его словам, бронежилеты и шлемы, которые использовали сотрудники ППС, имели низкий уровень защиты.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали посылать на фронт полицейских в рамках мобилизации. Также Киев стал отправлять сотрудников военкоматов и тюремщиков, передает MK.RU.

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В районе села Белогоровка в ЛНР ВСУ бросили на штурм сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. «После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины — прим. URA.RU) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков», — рассказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что у ликвидированных силовиков обнаружили спецсредства и автоматы АКС-74У. Также, по его словам, бронежилеты и шлемы, которые использовали сотрудники ППС, имели низкий уровень защиты. Ранее сообщалось, что украинские власти начали посылать на фронт полицейских в рамках мобилизации. Также Киев стал отправлять сотрудников военкоматов и тюремщиков, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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