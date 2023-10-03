Марочко: ВСУ бросили полицейских на штурм в ЛНР

В районе села Белогоровка в ЛНР ВСУ бросили на штурм сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины — прим. URA.RU) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков», — рассказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что у ликвидированных силовиков обнаружили спецсредства и автоматы АКС-74У. Также, по его словам, бронежилеты и шлемы, которые использовали сотрудники ППС, имели низкий уровень защиты.
Ранее сообщалось, что украинские власти начали посылать на фронт полицейских в рамках мобилизации. Также Киев стал отправлять сотрудников военкоматов и тюремщиков, передает
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