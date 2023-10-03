Марочко: ВСУ бросили полицейских на штурм в ЛНР 03 октября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 + Украинские сотрудники ППС пытались штурмовать село в ЛНР, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе села Белогоровка в ЛНР ВСУ бросили на штурм сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. «После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины — прим. URA.RU) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков», — рассказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что у ликвидированных силовиков обнаружили спецсредства и автоматы АКС-74У. Также, по его словам, бронежилеты и шлемы, которые использовали сотрудники ППС, имели низкий уровень защиты. Ранее сообщалось, что украинские власти начали посылать на фронт полицейских в рамках мобилизации. Также Киев стал отправлять сотрудников военкоматов и тюремщиков, передает MK.RU . В районе села Белогоровка в ЛНР ВСУ бросили на штурм сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. «После отражения очередной атаки ВФУ (военных формирований Украины — прим. URA.RU) в районе населенного пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков», — рассказал Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что у ликвидированных силовиков обнаружили спецсредства и автоматы АКС-74У. Также, по его словам, бронежилеты и шлемы, которые использовали сотрудники ППС, имели низкий уровень защиты. Ранее сообщалось, что украинские власти начали посылать на фронт полицейских в рамках мобилизации. Также Киев стал отправлять сотрудников военкоматов и тюремщиков, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям