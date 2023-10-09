ХАМАС нанесла ракетный удар по мечети имени отца Кадырова. Фото

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Чечня. Грозный , чечня, грозный, кадыров ахмат
Удар был нанесен по мечети имени Ахмата Кадырова, сообщает МИД Израиля Фото:
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Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по мечети отца Рамзана Кадырова Ахмата в Израиле. Об этом сообщает МИД страны.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова», — сообщает МИД в соцсети X. Уточняется, что мечеть находится в деревне Абу Гош недалеко от Иерусалима.

Мечеть имени Ахмата Кадырова после ракетного удара ХАМАС
Мечеть имени Ахмата Кадырова после ракетного удара ХАМАС
Фото:

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Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по мечети отца Рамзана Кадырова Ахмата в Израиле. Об этом сообщает МИД страны. «Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова», — сообщает МИД в соцсети X. Уточняется, что мечеть находится в деревне Абу Гош недалеко от Иерусалима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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