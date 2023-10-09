ХАМАС нанесла ракетный удар по мечети имени отца Кадырова. Фото 09 октября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 + Удар был нанесен по мечети имени Ахмата Кадырова, сообщает МИД Израиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по мечети отца Рамзана Кадырова Ахмата в Израиле. Об этом сообщает МИД страны. «Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова», — сообщает МИД в соцсети X. Уточняется, что мечеть находится в деревне Абу Гош недалеко от Иерусалима. Мечеть имени Ахмата Кадырова после ракетного удара ХАМАС Фото: МИД Израиля Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по мечети отца Рамзана Кадырова Ахмата в Израиле. Об этом сообщает МИД страны. «Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова», — сообщает МИД в соцсети X. Уточняется, что мечеть находится в деревне Абу Гош недалеко от Иерусалима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям