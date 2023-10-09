Удар был нанесен по мечети имени Ахмата Кадырова, сообщает МИД Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по мечети отца Рамзана Кадырова Ахмата в Израиле. Об этом сообщает МИД страны.
«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова», — сообщает МИД в соцсети X. Уточняется, что мечеть находится в деревне Абу Гош недалеко от Иерусалима.
Мечеть имени Ахмата Кадырова после ракетного удара ХАМАС
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